中秋吃烤肉不用準備食材　星級飯店齊推燒烤宴



▲礁溪老爺中秋草地盛宴濃濃露營風。（圖／礁溪老爺提供）



記者黃士原／台北報導

中秋節就是想吃烤肉，但不想準備食材怎麼辦呢？飯店看準商機紛紛推出各種烤肉宴，像是礁溪老爺推「草地盛宴」、雲朗觀光集團旗下也有多家飯店推出燒烤派對，台北國泰萬怡酒店也推出只限一檔的中秋高空賞月燒烤宴，至於台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳則推出中秋海陸燒烤四人分享餐，滿足大家想吃烤肉的慾望。

中秋節就是要開心相聚，礁溪老爺「悠遊月光草地盛宴」自2019/9/12(週四)-9/15(週日)快閃四天，去年結合露營風吸引上千人在星空下狂歡暢飲，今年熱度持續延燒，每人只要$980(原價$1,280+10%) 即享BBQ海陸現烤吃到飽、暢飲華士坦生啤酒、天天再送平日萬元住宿券一張(市價$18,480) 。





▲君品酒店中秋烤肉「泰式BBQ海陸狂吃派對」推出泰式燒烤串燒。（圖／君品酒店提供）

中秋佳節除了品嘗月餅之外，雲朗觀光集團旗下飯店也推出多項活動及優惠，像是君品酒店雲軒西餐廳將於9月13日中秋節當晚舉辦「泰式BBQ海陸狂吃派對」，更增設戶外露天燒烤區，輕鬆享受五星級燒烤料理，每人NT$2,580+10%(限量150客)。雲品溫泉酒店也於9/13至9/15中秋連假夜晚舉辦兩場異國戶外燒烤，使用當季當地的低碳足跡食材，並由飯店主廚親自料理，讓民眾不用動手也能享用燒烤美味，每人僅需NT$980+10%。





▲中秋海陸燒烤四人分享餐。（圖／台北中山意舍酒店提供）

台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳推出「中秋海陸燒烤四人分享餐」（4,880元+10%），主菜燒烤海鮮拼盤內有牛肉、豬肉與羊肉等燒烤串組合之外，還有鮮蝦、東港小卷、鮪魚、挪威鱒鮭、干貝等多種食材，豐富組合絕對滿足全家人的胃口。此外，分享餐內還有Buttermilk新鮮烘培的招牌比司吉、原木燒烤美國大蘆筍、原木燒烤 Tex-Mex 甜玉米與鮪魚甘藍沙拉。





▲中秋高空燒烤宴_蒜蓉香烤生蠔。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

台北國泰萬怡酒店Drift Bar於9月13日中秋節推出當日限定高空賞月燒烤宴，新鮮泰國蝦、美國生蠔、老饕肉(Rib Eye Cap)以及各式新鮮燒烤，由專業廚師上菜，現場還有樂團現場演出，在微風涼爽的悠閒氛圍下享受14樓高空露臺賞月樂趣。





▲圓山大飯店今年舉辦「超牛BBQ」戶外烤肉派對。(圖／圓山大飯店提供)

中秋節就是要「夯」肉兼開趴。圓山飯店年度戶外烤肉派對今（2019）年就在9月13日中秋節當天舉辦，今年不但有重量級主角「信義鄉原住民烤宰大黑豬」，還有頂級「金門酒糟牛肉」和蚵乾、麵線等金門特產入菜的豐盛料理和樂團現場熱力開唱。