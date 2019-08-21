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來加勒比海度假　到台灣邦交國進行國民外交

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圖、文／七逗旅遊網提供

介於北美洲、南美洲中間的加勒比海地區雖然和台灣有一段距離，但這個地區和台灣的關係卻不疏離，不少國家都是台灣的邦交國，像是聖露西亞、聖克里斯多福、海地、聖文森…等。如果你對這些國家有些陌生，不妨將他們列入你的旅遊清單中！

▲聖文森首都金石城、聖露西亞鴿子島、聖克里斯多福首都巴士地、海地首都太子港（圖／七逗旅遊網提供）。

▲聖文森首都金石城。（圖／shutterstock.com）

「聖文森暨格瑞納丁」簡稱聖文森，是座擁有美麗景色的小島，碧綠的土地、清澈的海水、未遭受破壞的環境，吸引許多人到當地悠閒度假，這座小島同時也是電影《神鬼奇航》的拍攝地。首都金石城相當的英國化，石造建築、歷史悠久的教堂是當地熱門的景點，這裡既是農業、工業重鎮，也是聖文森的經濟命脈。

▲聖文森首都金石城、聖露西亞鴿子島、聖克里斯多福首都巴士地、海地首都太子港（圖／七逗旅遊網提供）。

▲聖露西亞鴿子島。（圖／shutterstock.com）

東加勒比海上的島國「聖露西亞」靠近大西洋，首都卡斯翠是西印度群島中的天然良港，在17世紀時由法國殖民者建造。這座島上有許多美麗的沙灘，其中之一就是鴿子島國家公園。在海灘上發呆、曬日光、呼吸新鮮的空氣，保證讓你忘記所有煩惱，享受最美好的假期。

▲聖文森首都金石城、聖露西亞鴿子島、聖克里斯多福首都巴士地、海地首都太子港（圖／七逗旅遊網提供）。

▲聖克里斯多福首都巴士地 。（圖／shutterstock.com）

簡稱聖克里斯多福的「聖克里斯多福與尼維斯聯邦」，其實是由2座海島組成的島國，這2座小島的共同點是，他們都是被哥倫布發現、命名的。由於首都巴士地是17世紀時法國人建造的，並在18世紀被英國人佔領，因此街道上依然保存著英、法殖民時期留下的建築。

▲聖文森首都金石城、聖露西亞鴿子島、聖克里斯多福首都巴士地、海地首都太子港（圖／七逗旅遊網提供）。

▲海地首都太子港。（圖／shutterstock.com）

到中南美洲唯一說法語的國家─海地，一定要到首都太子港逛逛。首都太子港有許多色彩繽紛的房屋，街頭上經常能見到藝術家進行創作、販賣創意，把這座城市變得繽紛且充滿想像力。

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關鍵字： 度假 七逗 加勒比海 旅遊 親子旅遊 聖露西亞 海地

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