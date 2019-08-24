點評：午餐限定的兩樣餐點，真的很值得一試！

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中知名的深夜食堂～赤鳥炙燒拉麵現在中午也能吃的到了！平價的午間限定套餐冰火銷魂冷麵跟江戶前丼飯都只要109元！結合日式、韓式、台式的大份量平價美味，免服務費還有大型停車場，整個CP值蠻高的，不必等到深夜現在中午就能品嚐囉～

赤鳥炙燒拉麵位在向上南路靠近忠明南路口，店面沒有明顯招牌，以紅色的牆面吸引目光。從忠明南路彎進向上南路，會先看到赤鳥拉麵的大型停車場，用餐就可以免費停車，老闆很有誠意。

店內用餐空間不大，簡約的和室裝潢，以4人方桌為主，旁邊還有一排單人座位，一個人吃飯也很舒適。

牆面上有很多推薦菜色，大多以拉麵為主，不只拉麵好吃，他們家的丼飯也很不錯。

赤鳥炙燒拉麵菜單 價位 消費方式

餐點以拉麵丼飯為主，通通都是百元出頭的價格，跟一般拉麵店相比，赤鳥的價位相對平實還有附免費大型停車場CP值很高，廣受許多人喜歡。赤鳥拉麵開業5年以來都是在晚上開店，從8月開始增加中午營業時段，特別設計新菜單，午間限定販售冰火銷魂冷麵跟江戶前丼飯都是109元很超值。

點餐方式：先看紙本菜單挑選好，再到點餐機前點餐投幣，接著回座位等候餐點送上桌即可。

點餐機螢幕非常大，就像一個大型手機一樣，直接往下滑就可以點選餐點，都有圖片顯示容易操作。赤鳥除了現場內用、外帶，還有跟uber eat、panda合作外送服務非常方便。

一大盆特製醬汁裡頭滷了好多食材，叉燒肉、豬肋排、蘿蔔都在裡頭，老闆說滷肉跟拉麵湯頭都是每天一早費時熬煮，賣完就沒了。

點好餐的等候時間，先來幾樣小菜，這裡的小菜通通35元，我們選了韓國年糕、洋芋沙拉、芝麻黃瓜、招牌蘿蔔、韓式泡菜、皮蛋豆腐。其中韓國年糕和韓式泡菜都是老闆媽媽的拿手菜非常好吃，洋芋沙拉軟綿香甜我們也很喜歡，招牌蘿蔔滷的很通透，有媽媽的味道。

午間限定 冰火銷魂牛肉冷麵109元

冷麵上頭的牛五花肉份量不少，搭配蔬菜、冰涼柴魚湯，夏天吃滿開胃的。

熱熱的拉麵與牛肉淋上冰涼的柴魚湯汁，這一道冷麵有著冰與火雙重滋味，很特別耶！

牛五花與洋蔥炒過之後，有著鹹甜的滋味，口感軟嫩不會太過油膩，尤其搭配冰冰涼涼的柴魚湯汁一起吃，鹹甜回甘吃起來蠻清爽的。

冷麵的麵條是日式拉麵麵條，口感微微Q彈不會軟爛，一碗份量不少男生吃也能吃的飽。

午間限定 江戶前牛丼109元

牛肉蓋滿滿看不到底下白飯，丼飯用日式便當方盒子裝盛，旁邊搭配玉子燒與鮮蔬，看起來質感相當不錯。

牛肉加入特調醬汁煨煮，有著壽喜燒的甜甜滋味，與香Q米飯一起吃還蠻好吃的。

玉子燒是現點現做，口感滑嫩順口充滿蛋香，好好吃喔～

丼飯的附湯是老闆媽媽煮的，有時候是蘿蔔湯有時候是排骨湯，今天喝到的是清爽的蘿蔔番茄湯。旁邊還有附上特調的辣醬，搭配燒肉一起吃很加分喔～

炙燒拉麵赤豚肋排149元

赤鳥的拉麵很特別，直接用韓國部隊鍋的鋼鍋來裝拉麵，份量十足畫面很吸睛。

大大一根豬肋排先滷過再炙燒逼出油脂香氣，比純粹滷製的肋排還要香。

原本以為豬肋排會比較乾柴而且油膩，結果出乎意料的軟嫩，接近入口即化，味道香甜超好吃！

拉麵裡頭還有溏心蛋跟玉米、以及韓國年糕，這一鍋拉麵屬於日式與韓式的創意組合，一大鍋149元很超值。

拉麵麵條不會太過軟爛，吸飽豚骨湯汁相當入味。

豚骨湯頭是大骨、龍骨、雞骨加上大量蔬菜每天一大早敖煮5個小時以上，湯頭色澤呈現乳白色，有著滿滿膠質精華，喝起來不會太鹹，味道濃郁香醇，是可以喝的拉麵湯。

鐵鍋煎餅60元

這道鐵鍋煎餅內餡包捲宜蘭三星蔥，是老闆媽媽自己做的手工蔥油餅，完全不塗油在鑄鐵鍋中煎烤，煎烤出酥脆的外皮，吃起來完全不油膩，口感蠻紮實的。

香酥外皮搭配鹹香的三星蔥內餡，單吃就蠻好吃的，很推薦沾特調的辣醬更加分。

起司玉子燒50元

手工現做玉子燒分好多次倒蛋液，一邊煎一邊包捲成型，看著老闆製作過程還蠻療癒的呢！厚厚的玉子燒還沒完工，上頭鋪上起司片炙燒，淋上美乃滋與玉米顆粒後，整個起司玉子燒看起來好好吃。

軟嫩綿滑的玉子燒口感相當不錯，加上炙燒起司融化的鹹香滋味，這個玉子燒我們都很喜歡，推薦必點。

心得：



赤鳥拉麵在今年邁入第五年，融合日式韓式台式風味的創意拉麵與丼飯，以平價美味廣受老饕歡迎，8月份新增加午餐時段，推出午間限定冰火消魂冷麵和江戶前丼飯都只要百元價非常超值！免費停車場、免服務費只要百元價CP值很高耶～有經過附近的朋友，千萬別錯過赤鳥拉麵的平價美味。

赤鳥炙燒拉麵

地址： 台中市西區向上南路一段99號

電話： 04－23012134

營業時間：11：00～14：00、17：00～24：00（週二公休）