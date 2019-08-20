新北首創旅遊品牌「青春山海線」大推把直路走彎最Chill深度旅遊

▲青春山海線視覺標誌充滿熱情與能量，洋溢海岸線硬派美感。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

擁有眾多絕美景觀的北海岸，沿線旅遊景點多又距離都會區不遠，因此深受國內外自由行旅客喜愛，搭乘公車、火車、台灣好行等大眾交通工具，就能輕易抵達，因此新北市政府把握優勢，首創縣市旅遊品牌化，將淡水到三貂角這條新北海岸線規畫為主打綠能觀光的精緻旅遊品牌，以「青春山海線」為品牌名，並設計全新視覺標誌，希望透過品牌概念提升質感與旅遊價值，帶給旅人一種很Chill的全新旅遊感受。

▲新北市觀旅局長張其強(左2)希望讓每個愛台灣的人都能一同投入青春山海線之列。

青春山海線主視覺由設計師廖小子操刀，由呂瑋嘉主導設計具有文青潮感的海岸線旅遊摺頁，英文名稱也直接取材台二線為「Route 2 Taiwan」，未來將配合推動一連串的豐富活動，像是超人氣的深澳自行車道、漁港夜釣、貢寮追火車路跑以及預計11月舉辦的淡水螢光粉紅路跑、斯巴達路跑等。

新北市觀旅局長張其強表示，「青春山海線」將新北一條重要的深度旅遊路線以品牌為出發做規劃與行銷，未來也將結合業者共同努力，陸續推出精緻旅遊行程，或設計品牌T恤、毛巾、手環等文創產品，並透過跨局處合作的方式，鼓勵在地青年返鄉創就業，讓每個愛台灣的人都能夠一同投入青春山海線的熱血旅遊之列。

▲設計師廖小子結合新北在地人文及生態元素創作出青春山海線視覺標誌。

將迷人北海岸滿滿在地元素 化為硬派風主視覺

負責青春山海線品牌標誌與主視覺的設計師廖小子(本名：廖俊裕)，個人風格強烈且擅長混搭在地元素，過去從雲門舞集到天后蔡依林都曾是合作對象。他認為將迷人的北海岸旅遊資源整合規劃出「青春山海線」，是將台灣旅遊導向精緻化的開端，希望未來能吸引更多人愛上北海岸並一去再去；也分享這次創作概念，是在親訪北海岸的過程中，看到翱翔天空中的猛禽類，有感於當地對生態的重視，特別以棲息深澳地區的一級保育類野生猛禽「遊隼」為發想，利用線條將山、海、浪意象融入其中，同時結合北海岸的在地元素；藉著魔幻強烈的色彩與線條，隱含台灣傳統宮廟的大紅與金黃，呈現既在地又國際的特色，既呼應「綠能」、「山海」及「chill」的品牌核心，也希望用設計帶給在地人凝聚力，也讓外地人對北海岸產生興趣。相信觀光客實地走訪後，回頭看青春山海線的視覺時，會發現有熟悉的元素在其中。

▲設計師呂瑋嘉結合大數據及滿滿景點、美食特產等製作為手繪摺頁。

路癡也能變達人！精緻手繪摺頁結合大數據、交通路線

青春山海線的首發沿途摺頁設計主題又名「青春厚七逃」，路線範圍為基隆、瑞芳及貢寮。設計師呂瑋嘉曾獲多項國內外設計獎項，由於希望大家「離線旅遊」，所以盡可能將景點、特色節日、美食特產等豐富元素都透過趣味的手繪插圖製作，其中還藏有滿滿的彩蛋與梗圖，希望讓旅人Chill Out（放輕鬆），拋開城市與生活的煩悶。而這次也透過與KKday合作，運用大數據設計推薦景點及遊程，並提供路痴也能變達人的交通路線整合資訊圖，將公車、火車、台灣好行等綠能減碳的交通工具一網打盡，讓大家知道不一定要開車也能前往北海岸。另外，她也提醒大家，青春山海線FB粉絲團，會在近期推出兩版數位摺頁進行PK投票，邀請大家一同參與抽好禮，未來也別忘記旅行前可先下載線上瀏覽版本。

▲▼豐富的內容藏有許多彩蛋，也相當用心整合了交通路線。

旅遊達人帶路 大推「把直路走彎」深度旅遊

多次參與貢寮海洋音樂祭的實力派樂團「生命樹」，設計了「放浪路線」行程，推薦從九份開始喝茶、吃甜點並欣賞漂亮山景，再前往舊草嶺隧道騎腳踏車，該隧道盡頭是一個觀景台，就算戶外很熱，整條腳踏車道都像天然冷氣機一樣，很舒服又消暑，最後當然不能錯過集結夢想與熱血的貢寮海洋音樂祭及福隆沙雕展，同時大推必吃福隆便當！生命樹感性地表示，其實旅行再好的景色與活動行程，往往真正留下記憶的都是身旁的人，因此推薦不論是好友還是戀人，都值得相約同遊青春山海線，留下美好的回憶。

▼人氣樂團生命樹設計適合搭配貢寮海洋音樂祭一起玩的旅遊路線。

人氣部落客藍白拖認為青春就是帶小孩來場大冒險，因此除了綠能交通工具，還會帶著孩子挑戰「搭便車」！而他分享的私房「親子路線」，是從台北車站搭車直達全台灣第一個天然海水浴場「龍洞灣」，不僅玩水有遮陽、可浮潛，天氣好可以看到老鷹。接著前往「陰陽海」及「十三層遺址」周邊很多咖啡廳可休息，然後前往近期超人氣景點「深澳鐵道自行車」，最後來到被譽為北部多良車站的「八斗子」隨處皆可拍到美麗的風景，這些地方都很適合讓孩子跑跑跳跳大放電。

▼部落客藍白拖規劃親子大冒險路線。

新北市觀光局鼓勵民眾將過去單點來回行程，轉換為「直路走彎、多看一下」的深度旅遊，特別在9、10月加開「鐵道自行車+船遊秘境+十三層光雕」等千份套票；近期「青春山海線」更將在粉絲頁上提供免費參加青春山海線體驗團的機會，請馬上關注青春山海線粉絲頁，以獲得最新消息。精彩又豐富的行程無論家人、好友、愛人或親子都能相約一起暫時離開都市，利用大眾交通工具來場微旅行，以行動深刻感受台灣魅力。

青春山海線官方粉絲頁https://www.facebook.com/route2taiwan

(新北市政府觀光旅遊局 廣告)