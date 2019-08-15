高雄以外唯一分店　汕頭泉成沙茶火鍋插旗新光三越台中中港店



▲汕頭泉成沙茶火鍋插旗新光三越台中中港店。（圖／取自新光三越 台中中港店臉書）



記者黃士原／台北報導

傳統沙茶火鍋是到高雄必吃的火鍋美食，創立於民國32年的汕頭泉成沙茶火鍋更是必吃火鍋店之一，過去想吃一定要到高雄一趟，現在台中的朋友有口福了，汕頭泉成沙茶火鍋即將插旗新光三越台中中港店，這也是高雄以外唯一分店，預計8月22日正式開幕。開幕首四日8月22日-8月25日，消費鍋物套餐即享「兩人同行第二份半價」優惠，每日限量20組。

汕頭泉成的沙茶醬也是遠近馳名的熱門商品，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，不管搭配什麼種料理都適合。8月26日-8月30日期間，兩人同行來店用餐，只要符合民國32年出生的朋友、來自高雄的鄉親或名字包含「泉」或「成」的朋友並出示身分證件的其中一個條件，即贈「小罐招牌手作沙茶醬」1份，每日限量20份。





▲汕頭泉成沙茶火鍋新光三越台中中港店8月22日開幕。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋中山總店臉書）

汕頭泉成沙茶火鍋成立於民國32年，以六把竹板凳和一罈沙茶醬開始，這獨特風味的沙茶與湯頭美味傳承了一甲子，現在經營已經傳到第三代。汕頭泉成沙茶火鍋主角就是沙茶，除了融於湯頭、佐於沾醬，還有最多人選擇的沙茶牛肉中，新鮮牛肉片裹上沙茶醬，再佐以麵條或白飯，是說不出的好滋味。



地址：台中市西屯區台灣大道三段301號10樓（新光三越台中中港店10樓）