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消費稅8%→10%！日本4大機場10月起調漲機場稅　北海道貴一倍

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▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本4大機場調漲消費稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本將從今年10月起調漲消費稅，從現行8%調漲為10%，隨著消費稅調漲，加上赴日旅客逐年增加，日本東京成田機場、名古屋中部國際機場、大阪關西機場和北海道新千歲機場宣布，從10月1日起調漲機場稅，其中新千歲機場調幅最多，從原本1030日圓（約新台幣310元）調漲為2610日圓（約新台幣783元）。

▲▼成田機場第二航廈出境大廳，成田國際機場第二航廈，日本東京成田機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲成田國際機場第二航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

東京成田機場表示，國際線第一航廈與第二航廈機場稅分為成人與小孩計算，成人從原本2090日圓漲為2130日圓，兒童從原本1050日圓漲為1070日圓；轉機旅客大人每人機場稅從原本1050日圓漲為1060日圓，兒童從原本520日圓漲為530日圓。

作為廉航專用的第三航廈，成人從原本1020日圓漲為1040日圓，兒童從原本510日圓漲為520日圓；轉機旅客大人每人機場稅從原本510日圓漲為520日圓，兒童從原本250日圓漲為260日圓。

▲▼關西國際機場,出境大廳,日本旅遊。（圖／記者季相儒攝）

▲關西國際機場。（圖／記者季相儒攝）

關西機場則宣布，國際線第一航廈成人從原本2730日圓漲為2780日圓，兒童從原本1370日圓漲為1390日圓；轉機旅客大人每人機場稅從原本550日圓漲為560日圓，兒童則維持280日圓。

關西機場第二航廈機場稅則大人與兒童一致，從原本1230日圓漲為1250日圓；轉機旅客機場稅從原本250日圓漲為260日圓。

▲▼日本名古屋中部國際機場，中部機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本名古屋中部國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

名古屋中部國際機場表示，第一航廈機場稅成人從原本2570日圓漲為2620日圓，兒童漲為1310日圓；9月20日全新啟用的廉價航空第二航廈，成人機場稅1300日圓，兒童650日圓。

▲▼北海道新千歲機場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道新千歲機場。（圖／記者蔡玟君攝）

北海道新千歲機場宣布，從10月起調漲機場稅，且採二段式調漲，10月1日起，新千歲機場機場稅從原本1030日圓（約新台幣310元）調漲為1040日圓（約新台幣312元），10月27日起調漲為2610日圓（約新台幣783元）。

新千歲機場指出，目前的國際線航廈自2010年啟用以來，9年間增加4.5倍旅客量，現有航廈已無法負荷，為了進行擴建工程，因此決定調漲機場稅，收取的稅金將用來增加航廈內旅客報到櫃台、海關檢查站，同時國際線航廈也會擴增面積為目前2倍大，並擴展巴士乘車站。

關鍵字： 日本旅遊 日韓風 機場稅 消費稅

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