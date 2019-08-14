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8套主餐無限吃到飽　瓏山林中和飯店早餐每人500元有找

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▲8套主餐無限吃到飽　瓏山林中和飯店早餐每人500元有找。（圖／瓏山林中和飯店提供）
▲8套主餐無限吃到飽，瓏山林中和飯店早餐每人500元有找。（圖／瓏山林中和飯店提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

瓏山林台北中和飯店推超狂早餐專案，即日起不分平假日，每人只要440元+10%就可享用8套經典早餐無限吃到飽。所有餐點皆現點現做，等候同時還可享用餐檯上的手工麵包、新鮮蔬果及多款果汁。

瓏山林台北中和飯店早餐時段推出8套西式主餐吃到飽，吃完一套早餐沒有飽足感還可再無限續點，8套早餐包含美式早餐、義士帕尼尼、墨西哥牛肉脆餅、班尼迪克蛋、焦糖蘋果法式吐司、水果鬆餅佐鮮奶油、香料雞肉口袋餅及素食早餐等。餐點皆現點現做，8套經典主餐外自助餐檯上也有各種新鮮生菜沙拉，搭配主廚特調多款醬汁。

▲8套主餐無限吃到飽　瓏山林中和飯店早餐每人500元有找。（圖／瓏山林中和飯店提供）
▲主餐之一的墨西哥牛肉脆餅。

為回饋新北市居民的支持，新北市里民凡憑身分證享用早餐即可享優惠價，每人320元+10%；4人以上揪團價260元+10%/人。

除了瓏山林台北中和飯店推出最狂早餐專案外，位於宜蘭蘇澳的五星級瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，也祭出「夏日湯屋好康快閃」優惠，雙人雙泉湯屋不分平假日泡湯2小時，即日起至9月30日快閃優惠價1,800元+10%，泡湯即贈宜蘭在地名產包含蘇澳羊羹、羅東豆奶及宜蘭燒餅。

關鍵字： 美食快訊 瓏山林中和飯店

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