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5分內吃完一隻手扒雞免費！香雞城辦吃雞大賽　冠軍可獲1.2萬元

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▲香雞城美味的手扒雞。（圖／記者黃士原攝）
▲香雞城美味的手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「吃雞」對於遊戲玩家是很熟悉的名詞，不過這次香雞城即將舉辦的吃雞大賽可就真的是「吃雞」了！香雞城13日晚上在官方臉書發文即將舉辦第一屆香雞城吃雞大賽，只要5分鐘內吃完一隻手扒雞就能免費，但未完成者需付參賽費469元（手扒雞原價），消費者並沒有虧到。

香雞城第一屆吃雞大賽規則如下，5分鐘內吃完一隻手扒雞免費，未完成者也僅需付參賽費469元(手扒雞原價)，活動過程會記錄參賽者時間，整個活動累計時間最快完食的人，將可獲得第一屆「吃雞王」的封號，與新台幣1萬2千元的獎金，每場比賽限額10人，總共10個場次。參賽費用469元，完食即退費，參賽資格要年滿20歲。

▲香雞城。（圖／記者黃士原攝）
▲香烤雞翅。（圖／記者黃士原攝）

台灣古早味手扒雞香雞城2017年10月在新北市新莊區重新開幕，相較於之前在淡水八里店，新莊旗艦店占地85坪，最高可容納150人，讓更多人可以馬上享受手扒雞的美味。除了新莊旗艦店，香雞城2018年7月在新北市新店區中正路開出第二家店，讓新店人及附近居民想吃香雞城手扒雞就不用大老遠的跑到新莊了。

▲香雞城。（圖／記者黃士原攝）
▲一雞三吃之第二吃，搭配雞汁與祖傳特製胡椒鹽粉。（圖／記者黃士原攝）

香雞城第三代、也是香雞城品牌經理陳巧瑜表示，重出江湖的香雞城手扒雞都採用台灣土雞，再刷上由爺爺傳承下來的經典烤醬，與過去不同的地方是烤法再進步，採用多工序加上法式低溫烹調烤法，肉汁能完全被鎖在雞肉裡。另外，胡椒鹽配方也是從爺爺傳承下來，自行調製。


香雞城辦吃雞大賽比賽場次：
第一場：8/19 14:00 龍安門市
第二場：8/20 14:00 龍安門市
第三場：8/20 15:30 龍安門市
第四場：8/21 14:00 龍安門市
第五場：8/21 15:30 龍安門市
第六場：8/27 14:00 中正門市
第七場：8/28 14:00 中正門市
第八場：8/28 15:30 中正門市
第九場：8/29 14:00 中正門市
第十場：8/29 15:30 中正門市

報名方法：私訊粉絲團或至門市報名

關鍵字： 美食情報 香雞城 香鷄城 吃雞大賽

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