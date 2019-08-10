朝聖獅子王電影壯觀動物大遷徙　非洲豪華帳篷旅館夢幻清單

▲到非洲大草原朝聖獅子王真實奇觀。（圖／Booking.com，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

想親眼看見獅子王在草原上的英勇姿態，就安排一趟非洲壯遊吧！壯觀的非洲動物大遷徙場景是許多人一生的夢想旅遊清單之一，線上訂房網站也精選了獵遊住宿清單，推薦遊客前往非洲大地之旅。

1.肯亞

▲萊基皮亞經典動畫的靈感發源地



萊基皮亞是多種瀕臨絕種動物的棲息地，此區域不只提供了多種獵遊行程（Safari）選擇，還有許多自然保育和教育類活動。旅客們可以選擇入住距離「萊基皮亞」只需幾小時路程的「爾蒙特山肯尼亞野生動物園俱樂部飯店，周遭綠意環繞，除了提供豪華的獵遊行程外，走一小段路便可抵達肯亞山野生動物保護區，此外，飯店還有兒童遊戲區、網球場和適合各種年齡層的自行車行程，適合親子旅客。

2.南非

▲阿瑪卡拉最親近大地的自然保護區。



阿瑪卡拉保護區為Booking.com旅客最推薦的獵遊地點名單，此保護區位於南非的東開普，獨特之處在於會將動物重新野放回原生地，對自然保護有極大的貢獻。保護區內則有不同住宿可供遊客選擇，Bukela Game Lodge - Amakhala Game Reserve從裡到外的設計風格相當道地，一看出去便是整片綠意盎然的樹叢，讓住客在結束一整天的野外行程後能好好放鬆，並享受小木屋提供的全包式餐食、野生動物觀光行程及戶外泳池。

3.坦尚尼亞

▲塞羅勒那享受和大自然近距離接觸。



塞羅勒那中的非洲平原位於北坦尚尼亞，是塞倫蓋蒂國家公園的三大園區之一，也是真獅版電影的靈感來源地，此區最有名的是每年牛羚、斑馬、鱷魚和蜜獾的動物大遷徙景觀，建議可在七月到九月造訪，當地會有許多遊獵行程可選擇。「塞倫蓋蒂」國家公園附近的羅瑟瓦村，能夠讓旅客體驗第一手馬賽獨特傳統的營火區生活方式，若想更進一步與野生動物近距離接觸，塞倫蓋蒂馬圖托帳篷營則是最佳選擇。

4.坦尚尼亞

▲阿魯沙目睹非洲五霸的高貴兇猛。



阿魯沙是一座位於坦尚尼亞梅魯火山腳的城市，這裡是水牛、長頸鹿、疣豬、斑馬和狒狒的棲息地，公園內還有恩戈羅恩戈羅火山口和曼雅拉湖，幸運的話還能目睹非洲五霸的身影。Mambo Arusha Hostel為精巧的青年旅館，有美麗的花園、公共休息區以及宿舍房和私人房，離城中也只需短短的車程，同時提供腳踏車租借服務，非常適合想要騎車到處探索的旅客。

5.納米比亞

▲納穆托尼體驗道地獵遊行程。



作為埃托沙國家公園的入口之一，遊客可由此走入圍欄另一邊，到達King Nehale Waterhole看著圍欄外的動物自由走動。「莫苦帝埃托沙山林小屋」離埃托沙國家公園的東邊林德奎斯特門入口僅需短短車程，小屋空間寬敞，充滿納米比亞手工藝術品和傳統布料，草編屋頂和水晶吊燈的設計讓整體環境充滿魔幻感，館內擁有兩個戶外泳池、網球場和SPA。

6.南非

▲匹蘭斯堡與野生動物慢步共遊。

匹蘭斯堡國家公園是南非最大的國家公園，位於長期休眠的火山口處，同時也是Booking.com 旅客最推薦的獵遊目的地之一，距離約翰尼斯堡和普勒托利亞都只需兩小時，也是可以親眼見證非洲五霸的熱門地點。園區內的開放空間近200公里，旅客可以選擇自由行或導覽獵遊行程，可以沿途近距離觀看動物。非洲優雅豪華帳篷旅館超熱門，豪華帳棚內設有座椅區以及私人衛浴。