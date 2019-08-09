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「釜山版維多利亞港」絕美夜景　有隱藏版魔幻天空之鏡

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▲釜山The Bay101夜景，釜山旅遊，The Bay　101水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山The Bay101夜景。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

第一次到釜山玩，必去景點要去哪？釜山最著名風景之一就是美麗的夜景，其中坐落於港邊的複合式商場「The Bay101」，可是釜山賞夜景熱門地點，站在戶外的展望台就可以欣賞高樓林立的璀璨夜景，還能與這片景色拍出魔幻鏡面到影，成為到釜山的必排行程點。

▲▼釜山夜景聖地，The Bay 101。（圖／記者賴文萱攝）

▲The Bay 101有「釜山版維多利亞港」之稱。（圖／記者賴文萱攝）

「The Bay101」於2014年開幕，結合餐廳、商場與文化空間，由於能鄰近港灣，加上能欣賞如香港般密集度很高的城市大樓景觀，因此又有「釜山版維多利亞港」之稱。

▲▼釜山夜景聖地，The Bay 101。（圖／記者賴文萱攝）

▲從The Bay 101看釜山浪漫夜景。（圖／記者賴文萱攝）

若是想要欣賞城市夜景，位於The Bay101戶外有一處廣擴展望平台，並設置許多戶外座位，旅客可以在商場內購買各種小吃與咖啡，坐在戶外一邊品嘗，邊欣賞這片絕美夜色。

▲釜山The Bay101夜景，釜山旅遊，The Bay　101水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

▲The Bay101水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

▲▼釜山夜景聖地，The Bay 101。（圖／記者賴文萱攝）

▲The Bay 101沿岸超美。（圖／記者賴文萱攝）

此外，近年在IG爆紅的釜山夜景拍法，就是拍攝水中倒影。許多人會步行到The Bay101附近停車場，利用地上積水，以低視角拍攝上下顛倒世界，宛如夜晚版的天空之境；即使沒有積水也沒關係，許多人都會自備一桶水前往，在空地上潑上大面積水，就能營造出同樣效果。另外，從這裡也能夠遠望著名的廣安大橋夜景，一次收藏2大釜山讓人醉心的絕美夜景，CP值超高。

地址：釜山廣域市海雲臺區冬柏路52（부산광역시 해운대구 동백로 52 (우동)）
交通：釜山地鐵2號線冬柏站下車

關鍵字： The Bay101 釜山旅遊 南韓旅遊 韓國旅遊 日韓風

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