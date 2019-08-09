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谷關千人健走、深入部落冒險　參山風景區推山林秘境遊程

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▲參山部落遊程。（圖／記者陳涵茵攝）

▲參山國家風景區管理處推廣部落遊程。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

921大地震後，中橫公路谷關至梨山段因而實施通行管制長達20年，為振興大梨山地區觀光旅遊產業，推動原住民部落觀光，參山國家風景區管理處特別打造「遇見參山．幸福不落」系列活動，包含千人健走、高山部落兩日遊等，讓更多人看見梨山之美。

中橫20幸福不落谷關千人健走活動，共分為兩條路線探索谷關秘境，包含谷關健行組7.8公里以及捎來樂遊組3公里，從中橫東西橫貫公路牌樓出發，行經當地著名的谷關吊橋與捎來步道，用雙腳和雙眼親自感受山稜景致，即日起加開200位名額，報名成功即贈活動紀念衫、束口袋、全台首場AR健走獎牌等好禮。

▲參山部落遊程。（圖／取自108年樂遊谷關千人健走官網）

▲樂遊谷關千人健走路線。（圖／取自108年樂遊谷關千人健走官網）

另外，梨山部落也推出遊程，8月起將推出8梯次的梨山部落遊程，像是新佳陽部落「彩虹下的約定泰雅成年禮」2天1夜部落遊程，帶領遊客感受泰雅成年禮，獵人體驗、深入秘境黑森林步道，感受茶園間的特色茶席以及原住民風味餐；此外還有環山、梨山及松茂等部落半日遊程，深入高山原民部落，親身感受濃濃部落風味的在地行程。

壓軸活動是將於11月16日至17日於台中市民廣場登場的第二屆「原音天籟音樂節原聲童唱活動」，邀請14組來自全臺各地在國際比賽發光發熱的原住民國中、小合唱團體齊聚一堂，將部落最原始純淨的好聲音帶進都會區。

關鍵字： 參山國家風景區管理處 部落遊程

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