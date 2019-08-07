耗資百萬打造窯烤爐來呈現厚切牛肉　樂軒和牛割烹進駐台北晶華B3



▲樂軒和牛割烹進駐台北晶華B3。（圖／樂軒提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

繼樂軒和牛專門店台中店、仁愛店、樂軒松阪亭之後，台灣頂級和牛燒肉品牌「樂軒」再耗資二千萬打造樂軒系列中最頂級的「樂軒和牛割烹」，8月7日正式進駐台北晶華酒店B3。

割烹是結合生鮮切割與熟食烹煮，核心精神為善用當季新鮮食材，發揮本味，由料理長以最合適的料理方式，從先付到食事，均充分展現優質食材的季節旬味。樂軒和牛割烹精選日本A5和牛，在地與各國頂級當令食材，並且訂製備長炭窯烤爐，結合窯焼き牛排、和牛燒肉、精緻和食與時令鮮食，呈現頂級和牛各部位最佳品味方式。





▲近期日本高檔牛排館及和牛料亭，均以窯烤爐來呈現厚切牛肉的柔軟口感與甘美肉汁。





▲樂軒和牛割烹-窯燒牛排。（圖／樂軒提供)



近期日本高檔牛排館及和牛料亭，均以窯烤爐來呈現厚切牛肉的柔軟口感與甘美肉汁，位於板前中心位置的窯烤爐，是經營者張維軒特別耗資百萬訂製，以鑄鐵打造此座重達二百公斤的窯烤爐，利用窯烤爐內360度零死角完整均勻加溫，完整聚集熱能不流失，讓澳洲牛舌、日本A5和牛菲力、臀肉等部位厚切肉質保有濕度。





▲鑄鐵打造此座重達二百公斤的窯烤爐。





▲樂軒和牛割烹-釜飯上桌後現刨法國黑松露。



樂軒和牛割烹設有板前客客席及三個包廂，套餐有2800元、4800元、8800元三種選擇，以會席料理概念呈現8~12道餐點。歡慶樂軒和牛割烹開幕，8月12日~8月31日點選4800元套餐，開幕優惠價3800元；午間點用2800元套餐優惠價2000元。

樂軒和牛割烹

地址：台北市中山北路二段39巷3號 台北晶華酒店B3

電話：02-2511-2300





▲樂軒和牛割烹外觀。

