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萌翻天！《熊熊遇見你》快閃店插旗台北　必收集大臉抱枕

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文／Sharelife分享生活
圖／FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁Miniso Taiwan粉絲專頁

卡通頻道超人氣角色「熊熊遇見你」主題快閃店，於8月1日至9月2日席捲新光！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

卡通頻道超人氣角色《熊熊遇見你》主題快閃店來襲！8月1日到9月2日，三隻呆萌熊將在新光三越台北南西店三館陪伴大家度過炎炎夏日，除了滿滿的熊熊主題布景外，店內的商品才是限定店的重點，韓國空運來台的限量大臉抱枕、卸妝洗臉都實用的束髮帶與毛絨絨零錢包等多種商品，每一樣都療癒滿點，熊熊控們荷包準備失守了嗎？

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

《We Bare Bears熊熊遇見你》自2014年開播以來，紅遍美國、席捲台灣，畫風簡單可愛，故事無厘頭但卻很貼近現實生活，三位主角大大、胖達，和阿極分別截然不同的個性，湊在一起組成了他們的生活。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

《熊熊遇見你》主題店在新光三越台北南西店三館1F入口處展開，特製熊熊主題佈景，光是門口就萌翻你的心！為了迎接可愛的熊熊們到來，特別在開幕首兩週的週末提供每日限量99個的「熊熊汽球」，歡迎大家來拍照玩樂！同時，為增添快閃店的趣味性，還特別設置多組原版扭蛋機台。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

同時推出多種主題快閃店期間限定首賣款，像是大大、胖達和阿極共三款的熊熊馬克杯、防水杯套、托特袋，相當具有收藏價值，熊熊粉們必定要手刀開搶了！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

熊熊控們看過來～熊熊當然準備了優惠要回饋給大家，只要在結帳時按讚FANFANS粉粉Facebook粉絲專頁，就可參加折扣抽獎，如果單筆消費超過1500元，還有機會抽中30吋熊熊大玩偶，讓熊熊陪你度過療癒的每一天！

《熊熊遇見你》主題快閃店

日期：2019年8月1日～9月2日
地點：新光三越台北南西店三館 1F
時間：週一到週日11:00~21:30

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台北旅遊 熊熊遇見你快閃店 新光三越台北南西店三館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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