面海靠山、隱密白沙灘！普吉島洲際度假酒店9月夢幻開幕

▲普吉島洲際度假酒店即將於9月1日正式開幕。（圖／洲際酒店集團提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

普吉島洲際度假酒店（InterContinental Phuket Resort）試營運！到普吉島度假又多了五星飯店新選擇，普吉島洲際度假村鄰近天然純凈的卡馬拉海灘，預計將於2019年9月1日正式開幕。

普吉島洲際度假酒店座落於卡馬拉海灘北部一片受保護的純淨海灣，面朝湛藍安達曼海、後頭就是叢林密布的群山，能腳踏白沙與浪花愜意放空。

▲普吉島洲際度假酒店以奢華傳統泰國風格打造。



度假村以奢華傳統泰式風格打造，就像踏進一座純白寺廟中，度假村內共有五座擁有絕美風景的泳池，健身中心、網球場、兒童俱樂部（Planet Trekkers Kids Club）及多種休閒娛樂設施。當然也少不了頂級水療Spa中心，內部設有八間美容室、配有按摩浴缸的雙人套房及一間美甲沙龍。

▲純白大廳。



度假酒店以普吉島的自然景色為設計靈感，融合了泰國深厚底蘊的傳統美學和當代設計，共有221間客房、套房和別墅，平日一晚房價約4700～5300泰銖，普吉島洲際度假酒店已開放9月1日起的客房預定。

▲度假村共有221間房。



INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT

地址：333 Moo 3, Kamala Sub-district , Kamala Beach : Phuket ,83150, Thailand