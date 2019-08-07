霞海月老助陣守姻緣！林本源園邸舉辦七夕活動　還有音樂會

文／Sharelife分享生活

圖／新北市政府文化局、pixabay

台北霞海城隍廟的月老，在Dcard、PPT等網路平台上瘋傳是數一數二的靈驗，那麼即將迎接的七夕佳節怎麼能少了他呢？

新北板橋國定古蹟林本源園邸，是目前臺灣僅存最完整的園林建築，且新北市文化局每年七夕都會在此舉辦相關活動，增進市民間的互動。

今年已是七夕活動第13年，過去的活動從復刻版迎親隊伍、鵲橋拋繡球，到去年結合學校辦理古蹟婚紗走秀暨攝影比賽，每年不斷創新活動內容，今年更首度跨出花園，舉辦迎神遶境活動，除了邀請台北霞海城隍老爺、夫人及月老出差到林本園守姻緣，更首次邀請到板橋在地的慈惠宮媽祖及接雲寺觀世音菩薩一起繞境祈福，為民眾保平安、守姻緣。

主辦單位今年準備迎神繞境、古裝Cosplay、星座占卜、祈福儀式、七夕愛戀市集、藝文表演等活動，周末還有精彩的音樂會、說唱戲劇等演出，為期8天熱鬧接力，不管想尋覓良緣或想祈福的伴侶都可把握機會。



活動詳細介紹



【迎眾神遶境活動】



活動時間：8月3日(六) 9時30分至12時(含安座參拜)。

活動說明：從板橋府中路出發，串聯慈惠宮及接雲寺，祥龍吉獅喜迎眾神，駐駕林本源園邸。

遶境路線：府中路/南門街/文化路一段路口→慈惠宮→沿府中路行走→左轉倉後街→右轉館前西路→接雲寺→經西門街→林園。



【氣勢軒昂情盎然】



活動時間：8月3日(六) 15時至16時。

活動說明：邀請南仙龍獅體育會(好運龍)、德勝醒獅團(獅鼓隊)及新北市芭比薇兒舞團，帶來精彩表演。

活動地點：林本源園邸來青閣。



【跨界樂音浪漫林園】

活動時間：8月4日(日) 15時至16時。

活動說明：邀請Wooonta樂團，日籍樂手搭配印度樂器，來場跨界音樂盛會，鋪出異國之戀。

活動地點：林本源園邸來青閣。

【彈琴說愛音樂會】



活動時間：8月9日(五) 15時至16時。

活動說明：由臺灣2名女生安妮、和塔克組成的樂團， 帶著1把吉他、1個木箱，給民眾體驗一段純粹自然的戀愛！

活動地點：林本源園邸來青閣。



【聽，林園在唱歌】

活動時間：8月10日(六) 15時30分至17時。

活動說明：邀請法吉歐利合唱團及陽光台北交響樂團，帶來白牡丹、悲戀的酒杯、青春嶺等經典歌曲，一同回味1930年代臺語流行歌曲。

活動地點：林本源園邸定靜堂。



【古都遊藝戲說情愛】

活動時間：8月11日(日) 14時至15時。

活動說明：邀請黃浩洸劇團，透過說書、相聲、歌唱、魔術歌舞、逗趣表演，以「搭嘴古」的方式與民眾互動。

活動地點：林本源園邸來青閣。

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【懷舊童玩DIY】線上預約報名，每場限額50名

活動內容與時間：

飛機傳情彩繪活動 8月4日(日) 10時至11時。

情畫串心著色剪紙 8月9日(五)-8/11(日) 10時至11時。

活動地點：林本源園邸定靜堂。

【好緣降臨開運祈福】現場報名，每場次限額100名

活動時間：8月3日(六)、8月4日(日) 14時30分至16時30分。

活動說明：邀請民眾過鵲橋走七星陣，由林園志願服務隊易經社陳老師進行姻緣加持儀式，期盼早日覓得良緣。

活動地點：林本源園邸定靜堂廣場。



【愛請解密 星座講座】採線上預約報名，每場次提供20名，現場報名10名

活動內容:

塔羅牌占卜 8月9日(五) 11時至12時。

Henna印度祝福彩繪 8月10日(六)11時至12時。

塔羅牌講座 8月11日(日)11時至12時。

活動地點：林本源園邸定靜堂。



【愛戀市集 古城穿梭 Cosplay】

活動時間：8月3日(六)-8月4日(日)、8月9日(五)-8月11日(日) 10時至16時30分。

活動內容:有手作、飾品及創意飲品等愛情主題風格攤位進駐，還有Cosplay古服出租攤位，讓民眾換上古裝穿梭其中園林建築間，現場體驗返回到過去時空。

（Cosplay古服出租攤位，民眾需抵押證件與押金500元，租借費用計算以每次1小時，每小時租金100元。）

活動地點：林本源園邸鋪石廣場/定靜堂。

【愛情好運加持】採現場報名，每場次提供50名。

活動時間：8月7日(三) 10時至12時、14時30分至16時30分。

活動內容:擲筊求限量霞海姻緣福袋，保佑愛情長長久久~

活動地點：林本源園邸來青閣。

8/3 (六)9點至13點、8/10(六)13點至17點免費入園，其餘活動期間敬請購票入園(具備免費入園資格者除外)。

國定古蹟林本源園邸（新北市板橋區西門街9號）

開放時間：09:00～17:00

門票收費：全票新台幣80元（免費入園資格詳見官網）

服務台電話：(02)2965-3061 #23

更多活動與細項，主要以官網資訊為主

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）