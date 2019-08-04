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七夕倒數！「煙火秀、穿古裝祈福」雙北3大期間限定活動

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▲▼ 大稻埕煙火,七夕煙火,大稻埕煙火節。（圖／記者徐文彬攝）

▲大稻埕煙火昨晚吸引8萬人前來。（圖／記者徐文彬攝）

記者彭懷玉／綜合報導

本週三（7日）才是七夕，但由於是平日，不少情人節活動已陸續在這幾天舉辦，《ETtoday新聞雲》整理出台北、新北3大「情人節活動」，有伴侶的人，不妨挑個有FU的盛會，手牽手跟親愛的他（她）一起度過情人佳節。

▲2019大稻埕情人節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大稻埕情人節市集旁還設有愛情塗鴉牆。（圖／記者彭懷玉攝）

1.2019大稻埕情人節
大稻埕情人節昨晚以480秒的煙火秀完美作結，錯過煙火秀的民眾，今（4日）活動從下午2點開始到9點，舞台表演則從下午3點開始，一邊聽情歌、逛手作市集，提前感受情人節浪漫氛圍。

活動現場有25攤胖卡餐車，還有愛情文創市集共38家，並特地請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願就有機會求得限量傳愛漂流瓶，市集旁還設有愛情塗鴉牆、適合拍照打卡的浪漫花牆，4號水門處更設免費WiFi熱點與在地遊程推薦等服務。

2019大稻埕情人節
時間：8月3日至8月4日
地點：淡水河三號至五號水門

▲福容大飯店漁碼店煙火。（圖／福容大飯店提供）

▲淡水漁人碼頭海上煙火也是七夕一大盛事，今年煙火總長5分20秒雙關「我愛你」。（圖／福容大飯店提供）

2.淡水漁人碼頭海上煙火
昨天錯過煙火的民眾今晚還有機會！淡水漁人碼頭海上煙火也是七夕一大盛事，今年以花朵類煙火為主要設計內容，煙火總長5分20秒雙關「我愛你」。主辦單位也提醒民眾利用大眾運輸工具提早到現場，以免塞在車陣之中，錯過浪漫的煙火秀。

▲2019淡水漁人舞台現場。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2019淡水漁人舞台現場。（圖／新北市觀旅局提供）

另外，「淡水漁人舞台」也會舉辦「新北市河海音樂季」，可以和心愛的他一路從夕陽餘暉坐到煙火施放，度過心動的夏夜時光。 

▲林家花園。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲林家花園七夕活動即日起至8月11日為止。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3.林園七夕活動
除了到各大月老廟為愛情祈福，板橋林園七夕活動今年也進入第13年，以「霞海月老來新北 浪漫七夕在林園」為主題，除了依往例有台北霞海城隍老爺、夫人及月老出差到林園守姻緣，還首度邀請板橋在地慈惠宮媽祖及接雲寺觀世音菩薩一同駐駕，一同為愛侶、單身者祈福，包準神力滿滿。

活動從昨（3）起開跑為期8天，現場有迎神遶境、祈福儀式、古裝Cosplay、星座占卜、塔羅牌占卜、七夕愛戀市集、古裝租借、現代藝文表演，以中西合璧，穿越古今的方式帶大家體驗不一樣的七夕，板橋的民眾不妨抽空去走走。

林園七夕活動
時間：8月3日至8月11日，8月5日休園日，活動為期8天
地點：板橋林家花園（新北市板橋區西門街9號）
費用：8月10日下午1點至5點免費入園，其餘活動期間需以80元購票入園（具備免費入園資格者除外）

關鍵字： 台北市旅遊 七夕情人節 大稻埕情人節 大稻埕煙火秀 七夕特輯台北 新北市旅遊 淡水漁人碼頭海上煙火 林園七夕活動

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