老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：麻醬麵太便宜啦～～～～

文、圖／老K



最近真的好常跑宜蘭呀，這次來到了頭城，下午三、四點肚子餓了想找點東西吃，美姬她從Google上面找到了這家阿茂麵攤。

外面招牌不是很明顯，不過走進一看就有濃濃的古早味呀。

老K點了一碗麻醬麵，美姬她則點了一碗乾麵，再點一碗餛飩湯。

餛飩湯還在煮其他先來，我們小菜點了豆干跟海帶，小菜一共60元。

小菜搭配上他們家的紅醬還不錯，紅醬吃起來鹹甜香，台北比較少見。

乾麵（30元）

他們家的乾麵味道蠻特別的，仔細一吃，原來有加辣豆瓣醬呀，第一次吃到這樣配的，其實還不錯。

麻醬麵（30元）

他們家的麻醬麵一看也是不太一樣，黑芝麻還看的到小碎粒，吃起來不像一般的麻醬那麼的濃稠，其實老K沒有很愛吃麻醬麵XD因為不想二碗都點一樣的，才試試麻醬麵，想不到還不錯，老K比較喜歡這種的麻醬麵。

餛飩湯（30元）

餛飩湯看起來有點油，但喝起來不會，湯頭不算太濃，不過餛飩的表現很好，包的肉還帶點紮實，蠻好吃的餛飩。

K的小叮嚀：有時參考一下Google的評價也是不錯的，整體來說算是一家不錯的麵店，價格也很平價，有來頭城玩的朋友可以試試哦。

頭城阿茂麵攤

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段145號

電話：0953-823-468

營業時間：10:00～21:30

老K

接力吃下去吧 老K！

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