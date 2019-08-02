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里長開的最龜毛的烤滷味！賣完就收　飄香數十年的好味道

點評：這也太有耐心了！
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▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲上好烤魯味。

記者張舒芸／綜合報導　圖／熱血玩台南

是什麼樣的滷味一開店就大排長龍，新顧客一吃上癮，老顧客天天報到！部落客熱血玩台南《旅遊超爽的！》分享台南這家「上好烤魯味」，生意常常人滿為患，先滷後烤的製作方式讓很多台南人一吃就愛上，每到下午16：30開賣，賣完就收，想吃一定要提早來。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲小小攤位位在台南中西區康樂街上。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲老闆是以前中西區的里長。

位於台南中西區康樂街上的「上好烤魯味」，部落客稱它為「最龜毛烤滷味」有它的道理在，老闆是以前中西區的里長，所以很多台南人私下也會稱他叫「里長燒烤」，現在由里長和里長夫人以及兒子一起共同經營，不同於一般滷味店，就是會將食材先滷製，然後等客人挑選好喜歡的食材之後，會再烤過，製作起來非常費工，也難怪擄獲不少饕客的味蕾。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲很多台南人私下也會稱他叫「里長燒烤」。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼可以看到小餐車上井然有序地擺放著滷味。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲勘稱它為「最龜毛烤滷味」，滷過後會再用炭火烤過一次。

小小一間店面，可以看到小餐車上井然有序地擺放著滷味，衛生也很乾淨，讓人一看馬上勾起食慾。但是因為烤需要時間，加上生意每次都非常好，所以大家都要有漫長等待的心理準備，如果遇到人多時一般內行的台南人，會先點完自己想吃的品項回頭再來拿。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲店家的滷汁也是一絕。

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲上好烤魯味。（圖／熱血玩台南提供）

▲菜單。

店家將烤好的品項裝入容器後，會由另一個人負責將滷味切開裝入袋，而店家的滷汁也是一絕，醬汁吃起來就是台南的偏甜口味，每日現做，售完為止，用心的態度和堅持的耐心，才能造就這家營業數十年的好味。

上好烤魯味

地址：台南市中西區康樂街254號
電話：06-2293407
營業時間：下午4點～晚上11點半
公休日：星期日

關鍵字： 熱血玩台南 台南美食 烤滷味 上好烤魯味

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