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海膽醬焗烤黃金筍！粵菜餐廳「望月樓」8月限定料理推薦

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▲▼望月樓。（圖／望月樓提供）

▲望月樓在8月推出8道黃金筍創意料理。（圖／望月樓提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

夏季是竹筍最鮮甜的季節，粵菜餐廳「望月樓」位於板橋車站附近，港籍主廚蘇權暉特別採購八里區的「黃金筍」，在8月推出8道「旬味新北黃金筍」創意餐點，以在地食材做出風味多變的冷盤、熱菜和筍子造型的港點，還有搭配海膽焗烤的黃金筍，展現創意和巧思。

▲▼望月樓。（圖／望月樓提供）

▲海膽醬焗烤黃金筍精緻又有創意。

8道菜餚中，精緻又具創意的料理是「海膽醬焗烤黃金筍」，將煮熟的帶殼鮮筍剖半，挖出筍肉做成筍盅備用，再將切丁的蘑菇、洋蔥、雞肉、蝦仁、帶子、竹筍炒過，加入椰漿、三花奶水調味，最後加入奶油麵糊和完整的馬糞海膽炒熟，做成濃郁餡料釀入筍盅烤熟，整體口感層次豐富，筍的甜脆也有畫龍點睛之妙。

▲▼望月樓。（圖／望月樓提供）

▲桂花竹筍蜜火腿。

另一道｢芥末沙拉筍拼脆皮燒肉」最能吃到筍子的甘甜原味，主廚用傳統古法煮筍，但在水中加了一些生米，水滾後再放入帶殼筍隻，煮熟立即冰鎮，能讓筍子更加水嫩甘甜，上桌前用美乃滋再加蜂蜜芥末醬調拌，搭配餐廳的脆皮燒肉做成雙拼。

▲▼望月樓。（圖／望月樓提供）

▲羊肚菌千葉竹筍。

除了這兩道創意餐點外，這次的黃金筍料理還有羊肚菌千葉竹筍、桂花竹筍蜜火腿、豆瓣竹筍燜花肉、金湯竹笙雙筍、碗豆炒鮮筍，還有午餐供應的可愛造型港點「綠竹筍鮮蝦餃」。

全台唯一黃金筍產在新北市八里區，產地位於觀音山，具有得天獨厚的地理環境，產季時，筍農每天凌晨開始挖筍，深埋土裡的竹筍還沒探出頭，顏色金黃亮麗不會綠化，因而有「黃金筍」的美名，吃起來也特別鮮甜爽脆。蘇權暉主廚說，「黃金筍比一般綠竹筍價格稍高，品質極佳，希望識食饕家掌握時間嚐鮮。」

望月樓
地址： 新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓
電話： 02 7705 9703

關鍵字： 新北市美食 望月樓 黃金筍 美食地圖

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