ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運　草地野餐市集、親子藝文節目

ETtoday旅遊雲

▲▼ 佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運，規劃草地野餐市集、親子藝文節目。（圖／桃園市政府文化局提供）
▲佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運。（圖／桃園市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「南崁兒童藝術村」歷經4個月試營運整備，將於8月4日正式營運！以親子、藝術、學習、美食為主軸，佔地千坪，特別規劃「仲夏之樂－黃昏藝場」、「藝童工作趣」、「夏胖草地野餐市集」、「人文親子講堂」等活動，讓參訪的民眾無論年齡大小都能收穫滿滿。

南崁兒童藝術村是由民國69年興建的「北區兒童之家員工及院長宿舍」活化再利用，今年兒童節開館試營運後，又歷經了4個月的整備，在8月4日起正式營運。空間佔地約3,800平方公尺（約1150坪），將以「親子、藝術、學習、美食」為主軸元素。

▲▼ 佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運，規劃草地野餐市集、親子藝文節目。（圖／桃園市政府文化局提供）
▲「兒童演藝場」舉辦許多親子活動及人文講座。

為了慶祝正式營運，除了規劃「藝童工作趣」生活工藝創作坊，帶領大小朋友一同感受手作樂趣，更在8月每週六推出「仲夏之樂－黃昏藝場」提供電影欣賞與藝文節目；而每週日推出「人文親子講堂」邀請教育界、藝文界名師開講，充實家長們的親子知識能量。

▲▼ 佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運，規劃草地野餐市集、親子藝文節目。（圖／桃園市政府文化局提供）
▲週末將有草地市集。

另外在本週末8/3、8/4舉辦的「夏胖草地胖卡野餐市集」更有活動專屬優惠，只要在市集不限金額消費，即可獲得180元的「藝術村現金折價券」。市集當日同時安排「賴寶街頭藝術表演」、「千義陀螺」演出，適合親子一起在草地享受悠閒時光。

桃園市文化局莊秀美局長表示，文化資產再利用是城市展現底蘊和風華的重要契機，在維護文化資產同時，如果能以創新手法呈現新風貌，才能讓城市有更多可能性。目前南崁兒童藝術村除了串聯文學、藝術、音樂與美學，規劃四季兒童主題活動外，希望透過在地力量如社區、國中小串聯，讓兒童藝術村除了是歷史展示場域，更是藝術教育的創新基地。

▲▼ 佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運，規劃草地野餐市集、親子藝文節目。（圖／桃園市政府文化局提供）

▲▼8月每週六「仲夏之樂－黃昏藝場」提供電影欣賞與藝文節目；而每週日推出「人文親子講堂」邀請教育界、藝文界名師開講。

▲▼ 佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運，規劃草地野餐市集、親子藝文節目。（圖／桃園市政府文化局提供）

南崁兒童藝術村

地址：338桃園市蘆竹區吉林路38號
時間：10:00-18:00（每週一休園）
臉書：南崁兒童藝術村
活動資訊詳情課可至臉書專頁查詢。

桃園親子藝文遊必訪！「壢小故事森林」3公尺巨幅和平鴿飛舞、9場活動開跑

關鍵字： 南崁兒童藝術村 桃園旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

桃園親子藝文遊必訪！「壢小故事森林」3公尺巨幅和平鴿飛舞、9場活動開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園燒烤吃到飽牛舌、生蠔無限續！

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

彩虹教堂超浪漫！高雄15個免門票景點

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

新竹南寮漁港「天梯之翼」完工！

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

秘境潛水！今夏必玩3大行程推薦

泰國曼谷自由行一次就上手！

台北科技感酒店房內能看大稻埕煙火

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

台北可麗餅小店竟有蜂蜜檸檬口味！

約會首選！雙北5間夢幻度假風餐廳

佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4營運

最夯團購　冠軍泡芙一周賣1.4萬顆

超童趣！「魔法森林彩繪巷」在三重

台文館「秘藏露台」欣賞詩風景

南投景觀貨櫃屋餐廳早午餐超大一盤

秘境潛水！今夏必玩3大行程推薦

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366