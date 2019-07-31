佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運　草地野餐市集、親子藝文節目



▲佔地千坪！南崁兒童藝術村8/4正式營運。（圖／桃園市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「南崁兒童藝術村」歷經4個月試營運整備，將於8月4日正式營運！以親子、藝術、學習、美食為主軸，佔地千坪，特別規劃「仲夏之樂－黃昏藝場」、「藝童工作趣」、「夏胖草地野餐市集」、「人文親子講堂」等活動，讓參訪的民眾無論年齡大小都能收穫滿滿。

南崁兒童藝術村是由民國69年興建的「北區兒童之家員工及院長宿舍」活化再利用，今年兒童節開館試營運後，又歷經了4個月的整備，在8月4日起正式營運。空間佔地約3,800平方公尺（約1150坪），將以「親子、藝術、學習、美食」為主軸元素。



▲「兒童演藝場」舉辦許多親子活動及人文講座。

為了慶祝正式營運，除了規劃「藝童工作趣」生活工藝創作坊，帶領大小朋友一同感受手作樂趣，更在8月每週六推出「仲夏之樂－黃昏藝場」提供電影欣賞與藝文節目；而每週日推出「人文親子講堂」邀請教育界、藝文界名師開講，充實家長們的親子知識能量。



▲週末將有草地市集。

另外在本週末8/3、8/4舉辦的「夏胖草地胖卡野餐市集」更有活動專屬優惠，只要在市集不限金額消費，即可獲得180元的「藝術村現金折價券」。市集當日同時安排「賴寶街頭藝術表演」、「千義陀螺」演出，適合親子一起在草地享受悠閒時光。

桃園市文化局莊秀美局長表示，文化資產再利用是城市展現底蘊和風華的重要契機，在維護文化資產同時，如果能以創新手法呈現新風貌，才能讓城市有更多可能性。目前南崁兒童藝術村除了串聯文學、藝術、音樂與美學，規劃四季兒童主題活動外，希望透過在地力量如社區、國中小串聯，讓兒童藝術村除了是歷史展示場域，更是藝術教育的創新基地。

▲▼8月每週六「仲夏之樂－黃昏藝場」提供電影欣賞與藝文節目；而每週日推出「人文親子講堂」邀請教育界、藝文界名師開講。

南崁兒童藝術村



地址：338桃園市蘆竹區吉林路38號

時間：10:00-18:00（每週一休園）

臉書：南崁兒童藝術村

活動資訊詳情課可至臉書專頁查詢。

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