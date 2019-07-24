玩日本千葉縣一定要來的秘境、夯飯店

文／七逗旅遊網提供

日本千葉縣是東京都的好鄰居，日本重要的國門─成田機場也位在這裡。由於千葉縣三面環海，因此不少地點都能欣賞無敵海景，甚在還有可邊泡湯、邊看海的飯店！



▲犬吠埼燈塔。（圖／shutterstock.com提供）

名列「世界燈塔100選」、「日本燈塔50選」的犬吠埼燈塔，座落在日本最東邊的海岬「犬吠埼」，孤傲地眺望著前方的太平洋。燈塔共有99階螺旋式的階梯，爬到燈塔頂端，還能以零死角的超棒視野觀賞太平洋及周遭美景，就像置身在海上的孤島。



▲美的像是動畫場景的濃溝瀑布。（圖／shutterstock.com提供）

秘境濃溝瀑布是千葉縣的私房景點，彷彿宮崎駿動畫中會出現的美景，因此被稱為「吉卜力瀑布」，當陽光從如同大自然窗戶的洞窟穿進來，並照射在水面上，倒映出的美景夢幻又美麗。





▲Hoki美術館特殊的外觀讓人印象深刻。（圖／shutterstock.com提供）

土地、工程費共耗資40億日幣的Hoki美術館，是日本少數收藏超寫實畫作的美術館。狹長的基地也讓美術館擁有一條長達500公尺的超長展示牆，讓喜愛藝術的你能夠一次看個過癮。不論是建築外觀、館內展品，Hoki美術館都引起藝文愛好者的注意，並引起眾多話題。跟著汎佳旅行社限定行程出發，特別安排在洋溢西式風情的景觀餐廳「HANA」用餐，綠意盎然的美景佐以美味的西方料理，就像是在歐洲一樣享受！



▲飯店千里之風擁有可眺望太平洋的溫泉浴場。（圖／汎佳旅行社提供）

玩千葉，汎佳旅行社限定行程特別安排到日本庭園茶室「雁月庵」享用道地的抹茶、抹茶甜點，喚醒你的味覺、嗅覺，一次療癒雙重感官。

另外，汎佳旅行社還安排入住可以觀賞太平洋美景的「勝浦三日月HOTEL」，8樓的空中露天浴池、以及使用50公斤純金打造的浴缸「海運之湯」…，共有30種一般溫泉所沒有的特殊Spa，還可同時享受勝浦港的海景、日出和日落，將徹底淨化你的身心。開放式廚房中，超過60種以上的美食也等你享用！

老饕們別錯過擁有絕佳美食饗宴的飯店「千里之風」，千里之風隸屬以美食為主題的「花SHIBUKI度假集團」旗下，寬敞的客房氣氛優雅，飯店中還有可以一邊泡湯、一邊眺望太平洋的溫泉浴場，讓房客能夠好好放鬆。晚上，烤扇貝、風螺、大蛤…等豐富的百匯料理令人超期待，超澎湃的「千里丸舟盛海鮮船」更是這場晚宴的重頭戲，將帶給你最新鮮的好滋味。



▲來千里之風，品嚐千里丸舟盛海鮮船的好滋味吧！（圖／汎佳旅行社提供）

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汎佳旅行社 (02)2531-5334

