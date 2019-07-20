富錦樹台菜香檳打造BAO XIANG包廂　整家餐廳都是私密空間



▲富錦樹台菜香檳打造BAO XIANG包廂，整家餐廳都是私密包廂空間。（圖／富錦樹提供)



記者黃士原／台北報導

主打「道地台灣料理、法式用餐節奏」的富錦樹台菜香檳，開設全新「BAO XIANG包廂」私人饗客空間，全店包廂設計，提供2人～12人空間規劃，給私密宴客、企業用餐、情侶約會，一個輕鬆、舒適的新環境。

富錦樹台菜香檳於今年擴大客座席次，讓訂位更彈性輕鬆，同時因應消費者想找一個台北全新的台菜包廂，於是在原店址隔壁規劃了全新「BAO XIANG包廂」私人饗客空間，無論宴客、約會，靈活的座位安排，可提供2人～12人大小不等之包廂。





▲整家餐廳都是私密包廂空間，可提供2人～12人大小不等之包廂。（圖／富錦樹提供)



空間植物裝置設計，同樣請到富錦樹集團開業以來一直攜手合作的植物裝置藝術家李霽協作，設計理念源於「吃飯的意義」，在「BAO XIANG包廂」這個簡潔單純空間內，李霽提出相當濃縮的作品表現，以花瓣、葉片、枝材等素材，呈現春花、龍鳳、喜鵲，傳統中象徵財富、幸福的文化符號，在「BAO XIANG包廂」內用餐，即事事團圓、事事順利、事事福氣。





▲廚師團隊另特別規劃超過10道「BAO XIANG包廂」專屬老饕菜色。



除了富錦樹台菜香檳經典菜色外，廚師團隊另特別規劃超過10道「BAO XIANG包廂」專屬老饕菜色，其中鯧魚米粉、佛跳牆、宮保三鮮、排骨酥、紅蟳米糕等都是大家熟悉的老味道。像是鯧魚米粉取現流白鯧魚，開片慢火煎出魚油，搭配自製油蔥湯頭燉煮台式細米粉，品嚐得到鮮甜湯頭、鬆口的芋塊與滿溢的白鯧魚鹹香味。





▲鯧魚米粉。





▲佛跳牆。





▲排骨酥。