花蓮館夏季旅展設置300吋LED畫布　行銷夏季遊推伴手禮優惠

▲花蓮館在原住民迎賓舞蹈中熱鬧開幕，還有第一次在旅展亮相的花蓮縣吉祥物鴨小寶與大家在展場見面。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助縣內觀光產業發展，花蓮縣政府籌組花蓮館19日參加「2019海峽兩岸台北夏季旅展」。以總計逾300吋LED大螢幕在館內呈現多元的視覺影像，展現花蓮壯麗的自然景觀、豐富人文及節慶活動，知名伴手禮業者推出多項好康優惠。

旅展中花蓮館以伴手禮試吃、搗麻糬、涼拌豆干DIY、豆腐乳DIY、手機架DIY、奶油酥條圈圈樂等舞台活動，同時也要將豐富的旅遊資源介紹給觀展民眾，預告花蓮下半年度的系列活動即將展開。

「2019海峽兩岸台北夏季旅展」一連展出4日，邀請大陸共22省市、近400位大陸文化和旅遊主管部門、組團社、景區、酒店、文創及觀光工廠等企業代表共同來台參展，台灣也有縣市政府、旅行社、星級酒店、休閒農場及旅遊精品業者近40個單位一同共襄盛舉，是兩岸交流重要的平台。

▲海峽兩岸台北夏季旅展花蓮館以300吋LED大螢幕推廣觀光。

花蓮館在原住民迎賓舞蹈中熱鬧開幕，還有第一次在旅展亮相的花蓮縣吉祥物鴨小寶與大家在展場見面，可愛俏皮模樣立刻吸引現場民眾目光，紛紛拿出手機一起合影留念，深受現場大人小孩喜愛，討喜形象深入人心。

今年花蓮館除特別規劃以全展場最大的LED電子畫布，呈現花蓮山海的磅礡氣勢及在地人文風采，此次也偕同縣內伴手禮業者參展，推出多元促銷方案、DIY體驗及試吃活動，積極透過優惠利多方案宣傳，及多樣化的旅遊服務諮詢，招攬國內外旅客訪花作客，刺激買氣。現場更推出「花蓮觀光粉絲團」按讚送好禮活動，歡迎來自各地的旅客及旅遊業者，到花蓮館體驗花蓮人的熱情。

今年花蓮暑期活動如同強檔大戲般精彩，已於6月29日登場「2019花蓮紅面鴨FUN暑假活動」，運用科技設備融合原住民文化及鯉魚潭山景水色，推出精彩亮眼的「日間展演韻律噴泉秀」，以及氣勢磅薄的「夜間水舞劇場展演」，從7月12日至8月11日每晚19:30及20:30，讓民眾感受聲光和山水之間的律動結合，最適合親子共遊。

另外還有7月19日至21日「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、7月1日至8月25日「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」及7月27日至28日「2019客鼓鳴心–鼓王爭霸戰」等活動，可以全方位滿足各種旅遊的需求，歡迎全國民眾到花蓮，體驗獨有的夏季之旅，呼吸新鮮空氣。



◆花蓮館優惠資訊：

1. 花蓮縣餅：旅展現場消費不限金額即贈$50元商品兌換券(電話訂購或到店訂購，單筆消費滿$500元可現折$50元)。

2. 百年傳奇：

(1) 黃金比例花生酥(袋裝)原價160元，旅展促銷特價2包/300元、/3包400元。

(2) 黑糖沙其馬原價100元，旅展促銷買5包送1包。

(3) 起司沙其馬原價100元，旅展促銷買5包送1包。

3. 阿美麻糬：地瓜頭目6入原價240元、冠軍麻糬原價210元，會場合購優惠價400元，限量優惠，售完為止,，品無優惠。

4. 新味醬油：滿千送環保筷，消費滿兩千元送出榨油膏一罐。

5. 德利豆乾：旅展優惠現場同價位商品買5送1，每日限量100名。

6. 豐興餅舖：雷古多任選2片特價150元，現場免費送DIY手機架。

【以上優惠資訊僅供參考，以現場為主。】