招牌紐約客舖滿九層塔超台味！「綻1852牛排館」5大必吃料理推薦

▲綻1852主廚克拉克非常強調在西餐中融入台灣精神。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

綻1852牛排館自去年底開幕後，就一直是西餐愛好者必吃的一間餐廳，但和其他西餐廳不同的是，主廚克拉克非常強調將台灣在地元素融入料理中，不僅在招牌紐約客牛排上放上九層塔、將三杯香菇作為牛排的配料，前菜也滿滿都是台灣食材，巧妙將台式與西式食材結合，可說是最台味的牛排館。

▲招牌主餐「美國自然紐約客牛排」加了許多九層塔。（圖／記者黃士原攝）

餐廳裡的牛排獲美國肉協「美旗林」認證肯定，其中招牌主餐「美國自然紐約客牛排」使用美國杉河農場的自然牛隻前腰脊部位，帶筋的特性比較不容易料理，但在入行35年的主廚克拉克專業料理技術之下，肉質外酥內軟，濃郁多汁，上頭放上台灣人最熟悉的九層塔，還會附上用鑄鐵鍋裝盛的三杯菇，是一道台味十足的料理。

▲另一道主餐「美國肋眼牛排」同樣有三杯香菇做配菜。（圖／記者徐溱謐攝）

開胃前菜是餐廳裡每隔一陣子就會更換的餐點，近期推出的料理是「宜蘭糕渣」，以玉米粉、高湯和西班牙伊比利火腿製作而成，主廚克拉克說，「我自己是宜蘭人，這就是我們小時候常吃的東西，我希望在西餐中帶入台灣在地元素，盡量本土化，在吃西餐時會想起小時候的回憶，吃到記憶中的味道。」

▲近期的開胃前菜是主廚自製的「宜蘭糕渣」。（圖／記者徐溱謐攝）

另一道很特別的前菜是「大西洋國王鮭」，聽料理名稱可能會覺得是一道非常西式的餐點，但其實除了鮭魚之外，大部分的佐料都是台灣食材，像是沾醬就有辣味噌和甜味噌2種不同的味噌口感，一旁還有主廚用台東紅藜蔓做的小粒爆米花。

▲前菜「大西洋國王鮭」加入了許多台灣食材。（圖／記者徐溱謐攝）

而鮭魚的料理方式也是主廚克拉克花了很長時間研究出來的，慢慢調整到最適合的熟成溫度和時間，他先將鮭魚用橄欖油和香料醃漬，然後以43度的定溫舒肥15分鐘，才能讓鮭魚呈現半熟的口感，即使是不敢吃生魚片的人也能接受。

▲做成台灣造型的「八寶芋」展現台灣是個食材豐富的海島。（圖／記者徐溱謐攝）

還有一道台灣風味十足的前菜是「八寶芋」，主廚克拉克將芋頭泥做成台灣造型，上面放上炸櫻花蝦、木耳、美白菇、栗子和舒肥蛋，「大部分的八寶芋都是甜的，但我做成鹹的，裡面還有客家蔥油，吃起來是有客家味道的芋頭泥，希望以台灣形狀和台灣在地食材，傳達台灣其實是個食材豐富的海島。」

▲近期新推出的全新果昔冰沙。（圖／記者徐溱謐攝）

克拉克很重視客人用餐情況，因此時不時能看見他穿著廚師袍在用餐空間走動，隨時留意客人用餐情況，「我希望每道菜都有台灣食材，想把台灣精神元素融入料理中，讓大家吃到親切又好吃的西餐。」

▲甜點蘭姆葡萄乾青蘋果慕斯。（圖／記者徐溱謐攝）

▲甜點熔岩巧克力布朗尼。（圖／記者徐溱謐攝）