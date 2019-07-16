即日起搶先吃！「藏壽司」永和比漾店7/23開幕　還有3款獨家柯南扭蛋

▲藏壽司插旗永和比漾廣場，16日起開放民眾用餐。（圖／記者蔡惠如攝）

記者徐溱謐／綜合報導

看準永和比漾廣場坐擁影城優勢及完善交通設施，日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」正式進駐，16日起搶先開放民眾用餐，將於23日正式開幕，開幕期間還有機會獲得3款「日本直送」的限定柯南周邊。

▲藏壽司永和比漾店開放第一天就人潮滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

藏壽司於7月進駐永和比漾廣場的4樓，在原本天蔥牛排的位置開新店，店面的隔壁就是喜樂時代影城，之後勢必會吸引許多看電影的家庭客來用餐，可以預期假日將會出現大排長龍情況。

▲永和比漾店獨家限定的3款柯南周邊大禮。（圖／記者蔡惠如攝）

為慶祝永和店比漾店開幕，該分店在7/16至7/25推出永和比漾店獨家限定的「日本直送」柯南周邊大禮，顧客用餐時，有機會從扭蛋機裡轉到兌換券，包括「特賞」全台限量附帶角色原音的怪盜基德模型存錢筒、「金賞」怪盜基德Q版造型趴偶、「銀賞」柯南人氣角色撲克牌。

▲開幕期間也有粉絲專頁活動9折優惠和滿額贈禮的活動。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，即日起至7/29，凡於FB粉絲專頁參與活動，至永和比漾店即可享用餐9折優惠；8/13至8/24於永和比漾店內消費金額滿600元，即可獲得每日限量100份的柯南文件夾。