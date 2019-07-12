北京置身金色銀杏大道！滿滿世界遺產看不完

圖、文／七逗旅遊網提供
秋天除了詩情畫意的楓葉，金黃色的銀杏也是這一季的重頭戲。在清宮劇迷最愛的北京故宮，不僅可以穿越時空回到清朝，大拍復古「劇照」，滿足你想成為皇上、娘娘的渴望，還可以在一整條銀杏大道拍美照，搶眼的銀杏燦爛了北京的秋天！
▲秋天來北京故宮，可以同時朝聖銀杏大道。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲紫禁城銀杏牆秋時美翻天。（圖／鳳凰旅遊提供）
故宮別名紫禁城，是明、清時期皇帝居住的地方，也是全世界最大的古代宮殿群。一棟棟巨大的宮殿相當霸氣，配色以紅、黃兩色為主，恰好跟朝陽的色彩有異曲同工之妙。紫禁城的南半部以太和殿、中和殿、保和殿為中心，是皇帝開朝會的地方。北半部以乾清宮、交泰殿、坤寧宮三宮及東西六宮和禦花園為中心，是舉行祭祀、宗教活動、皇帝辦公的場所，也是後宮佳麗跟皇帝日常居住的地方，前陣子最紅的延禧宮就在這個區域。部分宮殿也將不定期推出展覽，讓這趟故宮之旅更充實。10月來故宮，還能在金色的銀杏大道，享受典雅復古的秋天。
▲當年皇帝后妃們工心計的北京故宮，是拍照打卡首選熱點！（圖／鳳凰旅遊提供）
▲紫禁城的防衛設施角樓。（圖／鳳凰旅遊提供）
在清宮劇中鏡頭也不少的頤和園，是中國現存最大的皇家園林。頤和園以西湖風景為藍本，再加上江南園林的設計手法建成，園中的景點建築有一百多座，再加上超過千株的古樹，就像走進一個皇家的建築、園林博物館。
▲頤和園重現過去中國皇室的豪華日常。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲當年嬪妃們散步的頤和園，種植了上千棵古樹名木，就算在外頭散步，也能輕鬆找到天然的遮蔭處。（圖／鳳凰旅遊提供）
北京是世界上擁有最多世界遺產的城市，光是一個城巿就有七個世界文化遺產！其中兩個就是故宮、頤和園，其他則為長城、天壇、明十三陵、周口店北京猿人遺址、承德避暑山莊。天壇是明、清兩代皇帝祭天、拜拜的地方，是中國規模最大的祭祀建築群，全壇分為內、外壇，主要的建築集中在內壇，神聖莊嚴的氛圍讓人肅然起敬。
▲天壇中最顯眼、最具象徵的建築「祈年殿」高達38.2公尺。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲前門古街曾經是皇帝去天壇時的御用道路，如今發展成北京知名的商業街。（圖／鳳凰旅遊提供）
想朝聖全長約2萬1千公里的長城，到底該從哪裡開始比較好？慕田峪長城是其中風景最美的段落，很推薦到這裡感受長城的精華風光。由於是險要的關隘，設有密集的敵樓，長城被群山綠水環抱，植被覆蓋率高達96%，秋天還能看到楓樹、橡樹，以及其他金黃、紫色交織而成的林景，繽紛詩意。
▲洋溢秋天氣息的慕田峪長城。（圖／dreamstime提供）
▲參加鳳凰旅遊行程，特別安排坐三輪車遊北京老胡同，穿梭在現代時尚與古老的歷史洪流中。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲恭王府附近的什剎海，有北方水鄉的美譽。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲鳥巢另一側的水立方，它的膜結構目前是世界之最。（圖／鳳凰旅遊提供）
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