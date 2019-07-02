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海港城化身《玩具總動員》嘉年華！免費與胡迪10明星拍照

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▲海港城。（圖／海港城提供）

▲海港城與迪士尼攜手合作，即日起至8月4日期間把《玩具總動員4》從大銀幕搬到現實世界。（圖／海港城提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

喜歡胡迪、巴斯光年的粉絲注意，因應《玩具總動員4》11日於香港上映，海港城與迪士尼攜手合作，即日起至8月4日期間把《玩具總動員4》從大銀幕搬到現實世界，免費讓民眾拍個夠。

▲海港城。（圖／海港城提供）

▲海港城化身《玩具總動員4》嘉年華，如同電影中情節，充滿遊戲和挑戰。

海港城化身《玩具總動員4》嘉年華，如同電影中情節，充滿遊戲和挑戰，胡迪及巴斯光年、翠絲、彈弓狗、抱抱龍，還有闊別多年的牧羊女寶貝，小叉、勁爆公爵、嘉比嘉比、阿得和賓尼等，體驗包括「《玩具總動員4》的藝術世界」展覽、兒童工作坊、互動數碼遊戲、玩具醫生諮詢服務及限定店等5大區。

▲海港城。（圖／海港城提供）

▲體驗包括「《玩具總動員4》的藝術世界」展覽、兒童工作坊、互動數碼遊戲、玩具醫生諮詢服務及限定店等5大區。

胡迪、巴斯光年及彈弓狗立體雕像就在露天廣場入口，7米高的巨型拱門迎接粉絲，拱門後設有「汽球售票處」、「過山車」及三眼仔「旋轉木馬」，可與牧羊女寶貝、勁爆公爵、翠絲及三眼仔等雕像合照，香港迪士尼樂園也會於活動期間設「反斗夏日」甜趣工房及「反斗夏日」打卡位。

▲海港城。（圖／海港城提供）

▲與勁爆公爵一起於「Duke Caboom: Kart Race」賽車場展示好身手。

在維港美景的映襯下，粉絲既可與6米高的「巴斯光年摩天輪」及「仲夏露營車假期」旅行車留影，亦可與三眼仔一同欣賞絢麗的日落。喜歡挑戰的朋友可與寶貝一起在「Bo Beep: I’m in Charge」遊戲拯救三眼仔回到星球，或與勁爆公爵一起於「Duke Caboom: Kart Race」賽車場展示好身手。

海港城
日期：2019年6月29日至8月4日
時間：上午11時至10時
地點：海港城．美術館（海洋中心二階207號舖）
免入場費

關鍵字： 香港旅遊 亞洲旅遊 大陸旅遊 玩具總動員 海港城

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