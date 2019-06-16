全球最美遊船飯店在花蓮！理想大地新玩法　獨木舟、滑草還有兒童賽車

▲花蓮理想大地。（圖／理想大地提供）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假即將到來，各大飯店業者紛紛推出全新夏季旅遊新玩法。曾被選為全球最美遊船飯店的「理想大地渡假飯店」，今年推出超過20項獨家夏日活動，讓你不用走出飯店，在館內就能玩三天兩夜。

▲花蓮理想大地渡假飯店夢幻場景宛如置身歐洲。（圖／理想大地渡假飯店提供）

理想大地渡假飯店擁有全台唯一2.2公里運河貫穿整個飯店，歐式風情讓人宛如置身歐洲。運用豐富的水域資源，飯店規劃水瀑、兒童溜滑梯、spa池等設施，還可以在池邊躺椅享受熱帶水果飲品，另外也提供最夯的造型游泳圈給所有愛玩水的房客。

▲在理想大地渡假飯店可以體驗划獨木舟。（圖／花蓮理想大地提供）

此外，今年飯店獨家推出園區內獨木舟體驗，飯店提供整套獨木舟、划槳、救身衣配備，由專業教練指導操舟，基礎的教學與練習後，旅客可以掌舵自己的小舟，開啟專屬的航線；另外理想大地今年也推出兒童安全浮潛活動，以往小孩浮潛總是令爸媽提心吊膽，一怕小孩無法適應浮潛配備，二怕水域太深會有危險，本次活動在飯店淺水域進行，有專業教練指導，以體驗為主，讓小孩們和魚群互動的過程中，安全又放心。

▲小朋友也可以玩兒童賽車。（圖／花蓮理想大地提供）



在陸地活動的部份，飯店更規劃有兒童超跑可以讓小孩體驗當小小賽車手，享受駕馭超跑車的樂趣；有刺激的滑草活動，讓小孩沿著園區內大草皮一路滑下，享受在草地上風極速吹過的快感；有趣的射箭體驗，讓小孩變身專業運動員，享受百步穿楊的感覺。

▲也可以坐在草地上仰望星空。（圖／理想大地提供）

除了以上活動，理想大地暑假間園區內還有星空草原電影院、夜間觀星、竹筏生態導覽、皮雕DIY、西班牙圓舞曲、窯烤麵包、植物染手札DIY…等超過20項體驗活動，訂房詳情可洽理想大地渡假飯店。

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

電話：03-865-6789