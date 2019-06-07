6/11正式開幕　到IKINARI STEAK吃牛排一定要知道的8件事



▲肋眼牛排。



記者黃士原／台北報導、攝影

喜歡吃牛排的朋友注意了！在日本人氣超夯、以高CP值聞名的連鎖牛排店「IKINARI STEAK」6月6日開始試賣了，6月11日正式開幕，牛排控準備朝聖了嗎？不過，到IKINARI STEAK吃牛排前一定要知道的這8件事。



1、顛覆你對吃牛排的昂貴的印象，想吃就吃隨時滿足你大口吃肉的快感，以公克為計算單位，每公克1.7元起。

2、品嚐厚切牛排最佳風味，IKINARI STEAK推薦您牛排至少300公克以上，不過別擔心吃不完，因為沒有前菜。

3、完全客製化的份量，到IKINARI STEAK可以直接告訴廚師，今天想品嚐哪款牛肉？想吃幾公克？廚師在客人面前現點現煎。

▲完全客製化的份量，到IKINARI STEAK可以直接告訴廚師，今天想品嚐哪款牛肉？想吃幾公克？





▲切好牛肉直接秤，太重再修切，直到客人滿意。





▲多少公克、多少價格都顯示在這個螢幕。



4、想吃牛排就開懷的吃，不用再拘泥傳統牛排的用餐方式。牛排點好煎好馬上上桌，沒有前菜佔你的胃，想吃再點。不想吃就直接上牛排，配上啤酒和葡萄酒。

5、IKINARI STEAK專利開發的鐵盤。為求掌握最佳品嚐牛肉口感，除牛肉品質烹調時間外，肉的鐵盤有很大的關係。一瀨社長投入鐵盤開發，將鐵盤降低密度，鍛造出質地柔軟的鐵盤加速出餐，降低營運成本，讓牛排可以用更親民的價格供應給消費者。

6、別忘了試試由一瀨社長研發的IKINARI STEAK獨家牛排醬。

7、多樣化的調味料。好的牛肉吃原味最能品嚐肉的香甜，但IKINAR STEAK也準備大蒜醬，黃芥末，日式芥末等，更多額外的風味選擇。

8、IKINARI STEAK提供個人專屬的牛排圍裙，不讓客人的衣服也吃牛排。





▲由各種不同部位組成(限量供應)的亂切牛排，每一口都是驚喜。



關於牛肉品種與部份，這次台灣「いきなり！ステーキ」IKINARI STEAK 選用–有CAB 「Certified、Angus、Beef」認證的高品質安格斯牛肉，以濕式熟成約40天，用近乎成本價的售價回饋消費者。

「いきなり！ステーキ」IKINARI STEAK目前提供五款種類牛排部位，因為是厚切牛排為品嚐到最佳口感，建議至少300g 以上，熟度是三分熟。F1日本國產沙朗牛排每公克6.6元，油花分佈最均勻，多汁又嫩最好吃；我的肋眼牛排每公克1.8元，肋眼本身屬於肉質較全面的部分，其中肥瘦部位各半有較有嚼勁帶點筋的部位(霜降肋眼)，也有油花分佈多較嫩口的肋眼心部位(老饕厚切)，老饕厚切肋眼牛排每公克2元，降厚切肋眼牛排每公克1.7元。





▲豪爽CAB嫩肩牛排是牛隻肩胛肉。

美國U.S.CAB 安格斯黑牛紐約客牛排每公克1.9元，油花分布均勻肉質帶有咬勁，這款紐約客也是店裡很有人氣的部位之一。美國U.S.Choice 菲力牛排每公克2.8元，爽口跟不帶多餘油脂。豪爽CAB嫩肩牛排是牛隻肩胛肉，又名傑克牛排，是口感最有嚼勁的部位，200公克320元、300公克369元、450公克510元。豪爽牛肉漢堡排300公克280元，用牛肉做成的漢堡排，多汁好吃最推薦小朋友吃。





▲牛排煎到三分熟後，會放在鐵盤上直接加溫。



另外，IKINARI STEAK還有由各種不同部位組成(限量供應)的亂切牛排，這些小塊牛排都是把牛排修成想要的重量而取下的牛肉，並沒有限定什麼部位，所以有可能同時吃到肋眼、紐約客及菲力，亂切牛排200公克360元，300公克540元。

南港店

地址：台北市南港區忠孝東路7段369號B棟一樓

電話：(02)2782-0087





▲牛肉清湯+越光米飯+沙拉(小)午間特價只要50元。

