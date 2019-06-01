直擊／繡球花盛開！竹子湖9處花田繽紛如畫　霧氣朦朧超夢幻

▲陽明山竹子湖繡球花盛開，吸引許多民眾前來踏青賞花。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／台北報導

陽明山的竹子湖是台北盆地旁最漂亮的花園，從櫻花季、海芋季到5、6月份的繡球花季，整個上半年都有迷人的花海可以欣賞，其中色彩繽紛的繡球花更讓許多女孩無比嚮往，不少人趁著好天氣和朋友、閨蜜、家人一同出遊，在霧氣朦朧的花田中，拍下一張張置身仙境般的夢幻照片。

▲遊客在盛開的花叢中拍照，與繡球花構成一幅美麗的畫。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／星報莊蕣棱攝）

大學在台北讀書時，朋友常常相約一起到竹子湖賞花，卻總因為天氣、交通等因素作罷，這次隨團採訪「大馬盃」攝影比賽，終於能一睹繡球花盛開的風采，透過這些專業攝影記者的鏡頭，也讓我看到與一般遊客不同視角的竹子湖美景，還有那些到訪遊客的可愛互動。

▲大馬盃攝影比賽作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／Mint On The Road林敏慧攝）

▲大馬盃攝影比賽作品。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／星洲日報蘇長國攝）

湖田社區發展協會理事長陳永如說，目前竹子湖種植繡球花的園區有9個，繡球花的品種不盡相同，各自發展不同的特色。除了絕美的繡球花外，竹子湖的各大園區還有天使花、波斯菊和海芋相互爭艷，花園主人也設計各式藝術造景，讓遊客賞花之餘也可以留下美美的照片。

▲泰國女孩戴著草帽在波斯菊花叢裡賞花。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／星報莊蕣棱攝）

▲各大園區的繡球花品種不盡相同，各有特色。（圖／記者徐溱謐攝）