不小心就買破萬！日本12間超好買百元商店　生活雜貨控的掃貨天堂

記者蔡玟君／綜合報導

到日本購物，除了藥妝店、驚安殿堂之外，還有設計感十足又只要銅板價的「百元商店」也是旅客赴日必逛的地方。在日本現在就有超過10間以上不同風格的百元商店品牌，集結多樣化生活雜貨、廚具、文具、首飾、化妝品等，讓雜貨控不小心就買破萬日幣！以下就整理出日本12間必逛百元商店與其風格，趕快筆記起來，到日本時去逛逛吧。





▲日本大創。（圖／記者陳世昌攝）

1.大創百貨（DAISO)

百元商店中最有名的當然非大創莫屬，是目前日本最大規模的百元商店，海內外總店鋪數加起來就超過4000間，除了特別標示之外，基本上所有商品均一價為100日圓，所販售的商品琳瑯滿目超過8萬種，從居家用品到彩妝、零食等應有盡有，雖然台灣目前也有多間大創分店，但仍有部分商品是日本限定，想要挖寶，那就不能錯過大創百貨！

▲日本百元商店Seria。（圖／記者蔡玟君攝）

2.Seria

近年知名度不斷提升，分店數也開始急起直追的「Seria」，同樣也是均一價100日圓的百元商店，店家概念為「為生活增添色彩」，因此店鋪商品可見使用許多明亮色彩設計，只要用一個銅板，就能在這裡買到能妝點家中的居家小物，甚至是小型家具，現在在日本分店數也越來越多。

3.Can★Do

與大創、Seria並列為目前日本三大100元商店的Can★Do，除了商品同樣均一價是100日圓外，還有一項特色是除了食品外所有商品都有「一年鑑賞期」，在一年之內可接受換、退貨，非常特別。同集團還有Le Plus、315日圓均一價的YOU YOU等百元商店品牌。

▲日本百元商店3coins。（圖／記者蔡玟君攝）

▲另一系列百元商店3coins OOPS!。（圖／記者蔡玟君攝）

4.3coins

3coins是300日圓均一價的百元商店，平價的同時更兼具設計感，販售商品偏家居用品、飾品、襪子等商品，在日本多間大型百貨內、主要車站地下街都能看到其分店蹤跡，此外根據店鋪型態不同還有3coins OOPS!、3COINS +plus、3COINS station、colle等子品牌，隨著現在赴日外國旅客越來越多，部分分店還提供外幣兌換服務，例如位於心齋橋內的3coins就有提供此服務。

▲百元商店AWESOME STORE最便宜50日圓就有（圖／取自AWESOME STORE粉絲專頁）

5..Awesome Store

兼具歐系與日系風格，從外觀完全看不出來很平價的百圓商店，從家具用品到隨身小物、配件，繪本風、塗鴉風、極簡系，各種獨具設計感的用品，在這裡都能找到，最低約50日圓（約新台幣15元）起就能入手，獨具設計感也越來越受歡迎。

▲粉色系的日本百元商店Cou Cou。（圖／記者蔡玟君攝）

6.Cou Cou

同樣是300日圓均一價的Cou Cou，從店鋪到商品設計的更女性化，同樣以各種家居用品、中小型家飾為主，同時還有為女性設計旅行用品專櫃，各種貼心又可愛的設計深受女性顧客喜愛。

▲以廚具小物為主的百元商店Natural Kitchen（圖／取自Natural Kitchen粉絲專頁）

7.Natural Kitchen

在台灣也有分店的「Natural Kitchen」，走的是日式鄉村風的雜貨店，主要販售是生活與廚房用品，以木質系與極簡風格設計的餐具、餐盤、烹飪輔助用品等，深受女性和崇尚自然簡約風格的顧客喜愛，在日本則也屬於100日圓均一價店。

▲來自北歐的百元商店品牌Flying tiger Copenhagen。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Flying tiger Copenhagen商品色彩繽紛。（圖／記者蔡玟君攝）

8.Flying tiger Copenhagen

到日本必逛的經典雜貨店非Flying tiger Copenhagen莫屬，該店家本身即是北歐知名生活雜貨專賣店，在全球多國都有分店，後來進軍日本展店，所有商品當然都充滿北歐風情，在設計中還加入豐富幽默感與鮮豔色彩，因此可見繽紛的蠟燭、鬍子造型枕頭、多圖選擇的摺紙與生活雜貨，價格則是100~800日圓都有，對於追求設計感與強調個人色彩的旅客來說，來這裡就能找到最能符合你生活性格的小物。

▲日本百元商店ASOKO。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ASOKO神戶分店。（圖／記者蔡玟君攝）

9.ASOKO

從大阪起家，更一路紅到東京的百元商店品牌「ASOKO」，主要概念是以「享受驚喜」為概念，藉由設計感小物成為客人每天小確幸的來源，店內商品從環保袋、文具、飾品等都有販售，甚至還可以動手自己組裝，商品繽紛明亮的色調，也是ASOKO的一大特色之一。

▲日本百元商店Watts。（圖／記者蔡玟君攝）

10.Watts

Watts同樣為100元均一價商店，主要販售的商品有文具、小型擺飾、廚具等，空間明亮且設計簡單，喜歡極簡系設計的小資族也可來此挖寶。

▲日本百元商店三日月百子。（圖／記者蔡玟君攝）

11.三日月百子（ミカツキモモコ）

三日月百子同為百元商店，店鋪內主要以販售女性髮飾、飾品、造型提袋等為主，整體來說更適合青少年階層，店內所有商品都是300日圓均一價。

▲日本百元商店illusie。（圖／記者蔡玟君攝）

12.illusie

illusie也是300日圓均一價的百元商店，以「增添日常色彩」概念，各種生活用品都可見活潑的圖案與色彩搭配，同時也販售女性飾品、配件等小物。

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