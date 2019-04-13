星巴克超大方！4/10起「買一送一連續21天」　還推出新飲品

文／Sharelife分享生活

圖／星巴克咖啡同好會

歡慶夏日到來，推出連續21天不間斷「星巴克買一送一夏日闖關活動」，從100杯飲品免費喝，到不同數量買一送一好友分享券等超優惠獎項，讓星巴克迷直呼太爽了。

才結束昨天的限時買一送一，星巴克好友日與超優惠的闖關活動馬上來了，超誘人的新品還有季節回歸的人氣王都到齊了，這個四月就是要約你一起喝杯咖啡！

星巴克「4月新飲品」

日期：4月10日

地點：全台門市

價格：白柚蜜香吉利優格星冰樂（Tall）140元、臺玖號花生仙草星冰樂（Tall）140元、甜香草奶油氮氣冷萃（Tall）175元

備註：「甜香草奶油氮氣冷萃」因製作需求，僅限全台69間氮氣冷萃咖啡門市供應。



▲臺玖號花生仙草星冰樂



▲白柚蜜香吉利優格星冰樂



▲甜香草奶油氮氣冰萃，限定全台69家門市

星巴克「夏日闖關活動」

日期：4月10日～4月30日

活動網址：https://event.12cm.com.tw/starbucks/sign_in

活動內容：活動期間可於活動畫面中陸續獲得5種不同的指定任務，須完成一個任務後，方可獲得下一個任務，每個任務需在3日內（含領取任務當日）完成；完成5種指定任務後，可於活動畫面中獲得電子版刮刮卡一張。獎項為隨機獲贈，有機會刮中100杯免費飲料或不同數量的好友分享券。



▲闖關活動任務畫面

星巴克「線上門市5週年好友分享日」

日期：4月12日

地點：全台門市（部分不參與門市詳下列）

活動：活動當日早上11點至晚上8點，於全台門市購買2杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，第二杯由星巴克招待。每人最多買二送二，限當場領取。

部份門市不參與活動：（松山機場、一航廈3F、二航廈4F、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務。



星巴克「星光好友分享日」

日期：4月16日、4月23日

地點：全台門市（部分不參與門市詳下列）

活動當日16：00－20：00，活動時段購買任兩杯容量／口味／冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人最多買二送二，限當場領取。

部份門市不參與活動：（松山機場、一航廈3F、二航廈4F、小港機場）、高鐵站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市及車道服務。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）