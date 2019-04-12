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加拿大朝聖世界最美的窗戶！洛磯山絕景看不完

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文／七逗旅遊網提供

洛磯山脈從加拿大一路綿延至美西和美國西南部，多座國家公園充分展現了洛磯山脈的精華風景，像是班夫國家公園、優鶴國家公園，美麗的景色彷彿走進圖畫中！

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲4月的洛磯山萬物復甦，春天來了。（圖／鳳凰旅遊提供）

班夫國家公園是加拿大第一座國家公園，「世界最美的窗戶」就在班夫國家公園的露易斯湖城堡飯店中！飯店面向碧綠色的湖畔，三面被雪山環抱，隱身在一整片的林木中，完美的地理條件，讓您打開窗戶就能輕鬆get世界絕景！尤其在餐廳中邊賞風景、邊來點美味的食物，是場味覺、嗅覺、視覺兼具的超棒享受。

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲鳳凰旅遊安排露易斯湖城堡飯店連續入住二晚，並享用城堡主廚晚餐。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲露易斯湖城堡飯店坐擁美景，被譽為「世界最美的窗戶」。（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲搭乘纜車可從上帝視角觀賞班夫國家公園之美（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲班夫國家公園的夢蓮湖，曾在加拿大紙幣上風光亮相。（圖／鳳凰旅遊提供）

雖然優鶴國家公園是這幾個國家公園中，面積比較小的一個，但這裡的景色完全不輸給其他景點！尤其受到踢馬河每日細心雕琢的天然石橋、如綠色寶石閃耀迷人光澤的翡翠湖，是這裡必看的夢幻景點，而蜿蜒在山間的8字型鐵道，堪稱熱門觀光路線「加拿大太平洋鐵路」中工程最困難的路段，絕對令人大開眼界。

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲優鶴國家公園翡翠湖（圖／鳳凰旅遊提供）

夏天想看雪，來哥倫比亞大冰原就對了！這時候拜訪這裡，比較不冷，還能坐上4月中-10月中限定開放的巨輪雪車，來場冰原歷險記！更刺激的是，哥倫比亞大冰原還有冰川天空步道，站在懸空的U字型玻璃觀景台，可享受凌駕於冰河之上的稀有體驗。

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲搭巨輪雪車穿越冰原（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲踏上冰川天空步道，可體驗由上往下觀賞壯觀冰河的刺激（圖／鳳凰旅遊提供）

喜歡浪漫風格的城市嗎？那絕對不能錯過加拿大的花園城市維多利亞！夏天，維多利亞氣候舒適，佔地面積55畝的布查花園更是百花盛開。園中包含曾經是礦坑的下沉花園、日本風、義大利風、地中海風的數個園區，這一季更是玫瑰園猖狂怒放的時候。

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲世界美麗的花園～布查花園（圖／鳳凰旅遊提供）

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲賞完花，夜晚，可到維多利亞港區感受美麗的夜色。（圖／鳳凰旅遊提供）

歐墾娜根湖區燦爛的陽光、肥沃的土地，孕育出香甜水果，使這裡享有「加拿大水果籃」的美稱。據說，靜謐的歐墾娜根湖中住著水怪，想知道是真是假，就親自到這裡探險吧！

▲▼ 加拿大。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲到酒鄉歐墾娜根湖區，鳳凰旅遊特別安排參觀金字塔夏丘酒莊，並品嚐加拿大冰酒。（圖／鳳凰旅遊提供）

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關鍵字： 七逗 加拿大 洛杉磯 國家公園 金質獎 鳳凰旅遊

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