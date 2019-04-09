你眼中的美國有多美？參加攝影比賽　就有機會得台美來回機票

▲聖地牙哥海灘夕照一景。（圖／shutterstock.com提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣自從2012年加入美國「免簽證計劃」後，赴美旅遊人數已經成長超過60%，成為美國第18名客源地。今年美國旅遊推展協會與美國在臺協會共同推動「美台旅遊年」系列活動，其中貫穿全年的「我眼中的美國」攝影大賽，即將展開第二季比賽，獎項包括華航、長榮航空、美國聯合航空台－美來回機票，號召各界攝影好手前來參加。

▲美國在台協會已經正式將2019訂為「美台旅遊年」。（圖／美國旅遊推展協會提供）

美國在台協會副處長谷立言表示，美國在台協會已經正式將2019訂為「美台旅遊年」，除了與各界夥伴推出系列活動，並與台灣觀光局及美國迪士尼共同打造了限量版的「一卡通」捷運儲值卡。自從台灣在2012年加入美國的「免簽證計劃」以來，台灣赴美的旅遊人數已經成長超過60%，未來我們將努力維持台灣赴美旅遊人數的穩定成長。

▲大熊湖。（圖／shutterstock.com提供）

美國旅遊推展協會副會長蔡璧如也表示，2018年美國穩居台灣長程線目的地之首，另外根據美國商務部數據，至2018年5月台灣造訪美國旅客較去年同期成長3.5%，位居美國第18名客源地。

貫穿2019一整年的重要活動「我眼中的美國 （USA Through My Eyes）」第二季攝影比賽即日起開始徵件，為了吸引各方攝影好手，此次獎項包括中華航空、長榮航空、美國聯合航空一張台灣美國來回機票，迪士尼樂園住宿及門票及休士頓城市通行證等，活動詳情可上http://photos.discoveramerica.org.tw/ 查詢。