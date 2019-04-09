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平日限定景點免門票！台南春遊補助住宿省500再加碼5大好康

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▲台灣船園區。（圖／取自台南市政府文化局官網）

▲平日免費參觀台南四大古蹟及1661臺灣船園區5處景點。（圖／取自台南市政府文化局官網）

旅遊中心／綜合報導

交通部觀光局推出春遊補助專案，各縣市紛紛推出加碼優惠，像是台南市也搭配推出限定好康，5、6月玩台南，除了可享補助方案還可獲5大限定好康，平日免費參觀台南四大古蹟及1661臺灣船園區5處景點皆免費。

自由行旅客5、6月平日入住專案旅宿每房現折抵台幣500元；18歲到40歲的青年朋友們入住鹽水區或後壁區經典小鎮民宿，還可再享折抵500元一次的優惠補助，台南共有276家旅宿參與春遊專案，並有66家提出額外加碼活動吸客。此外，憑著5、6月旅宿發票遊台南還有其他5項好康優惠可拿。

▲大魚的祝福。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台南新景點大魚的祝福。（圖／記者陳涵茵攝）

團體旅遊獎助總額800萬元，用完即停止受理補助申請，4月15日起參加指定旅行社推出的台南行程，即可享每人每日500元補助，以兩天一夜的套裝行程若含訪經典小鎮鹽水區或後壁區的景點，即可享每人1000元優惠，目前計有7家旅行社、17條路線可供民眾報名參加。

加碼優惠5項好康：

1.平日免費參觀台南四大古蹟安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區5處景點，現省250元。
2.平日憑5、6月台南旅宿發票、收據至台南四大古蹟安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區5處景點，即送古蹟限量限定商品1份，限量5萬包。
3.憑5、6月平日住宿滿500元的台南旅宿發票或收據至台南主題日官網登錄，即可獲月月抽 台南大阪、台南香港來回機票等大獎的機會，至少共20組機票的名額。
4.主題日 5／20及6／20限定，住宿台南主題日84家合作旅宿限量專案房型，再享各飯店專案優惠房價。
5.主題日 5／20及6／20限定，住宿台南主題日84家合作旅宿限量專案房型，5／20送博物館門票；6／20送芒果乾。

關鍵字： 台南旅遊 台灣成功號 台南春遊補助

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