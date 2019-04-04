護照蓋滿了怎麼辦？外交部「免費加頁」服務　現辦5分鐘就好

▲每本護照可申請免費加頁一次。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

隨著出國越來越方便，薄薄的一本護照很快就被出入境章蓋滿。台灣護照目前使用期限長達10年，若是護照提早蓋滿但使用期限還很長怎麼辦？外交部領事事務局就有提供「護照免費加頁」服務，每本護照限加頁一次，到外交部領事事務局現場辦理，只要5分鐘就拿得到。

▲外交部領事事務局。（圖／記者蔡玟君攝）

▲護照免費加頁申請櫃台。（圖／記者蔡玟君攝）

當護照頁數不足，但期限還很長，卻又不想花1300元辦理一本新的時，外交部領事事務局提供的「護照免費加頁」服務就很好用。民眾只要攜帶護照和身分證正本到外交部領事事務局，直接到3樓的13號或15號櫃台告知櫃台人員要申請加頁，服務人員就會提供一張加頁表格填寫。

▲護照免費加頁申請表。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現場也有自助影印機可以使用。（圖／記者蔡玟君攝）

申請護照加頁，必須提供姓名、連絡電話、護照資料頁影本、身分證正反面影本資料，並黏貼在表格上，外交部領事事務局現場也有提供付費式自助印表機，可用悠遊卡或現金現場影印。

▲護照加頁後會直接以黏貼方式貼在護照內。（圖／記者蔡玟君攝）

當表格填寫完畢後，直接交回13號或15號櫃台的服務人員，櫃台人員就會現場將加頁本黏貼於護照頁內，就算加頁完成，速度到快的話，5至10分鐘就能完成所有申請流程，適合護照只剩下4頁以下、但護照使用期限還很長的民眾利用。