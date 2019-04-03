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《必比登推介》飄香30年無名美味　饒河牛雜湯揭榜當天8點就賣完

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記者陳涵茵／台北報導、攝影

米其林今早（3日）公布了必比登推介（Bib Gourmand）夜市榜，位在饒河夜市的無招牌老字號牛雜湯今年新上榜，聽聞登上了米其林必比登榜單，黃老闆（牛哥）自豪的說，為了控管品質每天花四小時備料、熬湯全都自己來不假他人之手，每天認真做就能得到肯定。

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲饒河夜市30年老店牛雜湯、紅燒牛肉麵獲必比登推介（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲黃老闆大家都稱他牛哥。

說起這間紅燒牛肉麵、牛雜湯可是許多老饕客的愛，在饒河夜市已飄香30年，今年62歲的牛哥從年輕做到現在，靠著好味道沒有取個響亮大名也能成為饕客口中的「那家店」，甚至有台商人一下飛機第一站就先趕來吃碗牛雜湯，回味老味道。平常從下午4點半開始營業到晚間12點，今天牛雜湯不到8點就售完，許多人尋著榜單來朝聖，牛哥笑著說：「我下午才知道有上榜這件事，也來不及多準備了。」也提到連假頭兩天他要休假去了，提醒想朝聖的人千萬別撲個空。

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲牛哥每天花四小時備料熬湯。

除了牛雜湯看起來很清其實非常夠味，牛雜部分處理得很乾淨，燉的帶有咬勁且恰好入口，讓人想一口接一口喝下去，除了牛雜湯，店內的招牌還有乾麵，幾乎人人都有點上一碗，配上老闆自製的辣椒醬是老饕最愛吃法。

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲牛雜湯一晚90元。

▲米其林必比登夜市,饒河夜市,牛雜湯,饒河夜市牛雜湯。（圖／記者陳涵茵攝）

▲乾麵跟炸醬面也是必點招牌。

關鍵字： 米其林必比登 台北市美食 饒河夜市 牛雜湯

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