日韓跳島之旅正夯！一次玩雙國五城超滿足

文／七逗旅遊網提供

擁有純正義大利血統的歌詩達郵輪，將在今年6月至8月來到韓國釜山！想開心出航，您有2種不同的選擇，第一種是在釜山自行登船、下船，如此一來就能彈性安排登船前幾日，以及下船後的行程。第二種則是已幫您規劃好來回航班再登船的旅遊模式。不論您選擇哪一種，這兩種行程都有一個超棒的共通點，那就是能搭乘新浪漫號，一次玩日、韓兩國共5大城市，展開一趟豐富的跳島之旅！



▲今夏日韓跳島必搭歌詩達郵輪新浪漫號。（圖／歌詩達郵輪提供）

如果您喜歡自由行、假期夠長，推薦選擇「新浪漫號～韓國、日本自主遊６天」行程。由於這個行程在指定時間登船即可，因此登船前、下船後，您可自行安排釜山之旅。搭乘地鐵趴趴走、玩釜山非常方便，南浦站附近就有每天固定在14:00～14:15開橋的影島大橋，當橋身打開、斜立在空中的模樣非常吸睛；想看絕美的海景，只要跳上地鐵搭到海雲台站、廣安站，都能見到乾淨的海灘和無邊無際的海景。



▲影島大橋已成為釜山的地標。（圖／釜山觀光公社提供）

假期有限的旅客，或喜歡已經有人為您安排航班、解決部分行程的您，適合參加「新浪漫號～福岡、金澤、舞鶴、境港 vs 釜山７天」之旅。從台灣搭機到釜山，充分休息後，安排到釜山市區、海東龍宮寺、SKY WALK天空步道、新世界百貨…等景點。報名此行程可享早鳥優惠，免費升等入住兩人一室的海景外艙。



▲金澤車站曾被美國旅遊雜誌《Travel & Leisure》評選為世界最美車站。（圖／shutterstock.com提供）

每次規劃日本行程之前，總是有選擇困難，不知道玩哪裡才好嗎？這2個行程都會於釜山港搭歌詩達郵輪新浪漫號出發，接下來的幾天將停靠日本博多港、舞鶴港、金澤港、境港。想到太宰府天滿宮、日本三景之一的天橋立、世界最美車站金澤車站、日本百大名城之一的松江城？這次，再也不必殘酷多選一！完美的行程規劃，讓您能在最受臺灣人歡迎的日、韓來場跳島之旅，一次玩5大城市，完成夢想中的旅遊名單！

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