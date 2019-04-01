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不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海芋

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▲2019桃園彩色海芋季今年有白色海芋

▲2019桃園彩色海芋季，今年展區最大亮點巨型愛之船「海洋船情」。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園彩色海芋季開幕進入倒數！市府副秘書長邱俊銘1日指出，今年桃園彩色海芋季現場除了彩色海芋之外，也成功種植出白色海芋，這也讓賞白色海芋行程不再成為台北限定，花季期間除了陽明山竹子湖之外，喜歡白色海芋的民眾，歡迎到桃園大園區溪海里賞海芋。

邱俊銘說，「2019桃園彩色海芋季」於大園區聖德北路、田溪路交叉口盛大舉行，將在4月4日起至4月21日，適逢兒童節及清明連假為期18天，是全臺灣唯一以彩色海芋為主題的花卉活動。市長鄭文燦邀請全國民眾安排連假行程，參觀以「幸福經濟學」結合產、學、農三領域打造的彩色海芋季，以「芋見愛情海」為主題，主打今年展區最大亮點巨型愛之船「海洋船情」，期待提供遊客不一樣的視覺饗宴。

▲2019桃園彩色海芋季今年有白色海芋

▲2019桃園彩色海芋季，即將登場。▼當地農友忙著巡視彩芋田。（圖／桃園市政府提供）
▲2019桃園彩色海芋季今年有白色海芋

溪海里在地農莊配合也配合年度活動主題，推出深度的農事體驗活動，以美食手作、在地出產、感受農莊為出發點，民眾除了體驗親採食材的料理活動、更能透過親自下田感受農事過程，並特別邀請華航諾富特飯店味坊中餐廳主廚郭偉鈞，親自輔導示範在地農莊如何以花卉入菜，及保留當令食材特性並加入創意巧思，呈現獨特溪海風味。

另外參與農莊也針對親子族群推出適合闔家共同參與的文創工作坊等各種精彩豐富的體驗活動，使民眾能夠深入參與溪海在地的農事文化，並能親自感受桃園溪海休閒農業區花卉之都的迷人之處。

關鍵字： 2019桃園彩色海芋季 大園區溪海里 海洋船情」

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