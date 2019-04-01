超迷幻巨大空氣建築！兩廳院廣場「光影幻境」佔地260坪



▲兩廳院廣場搭起一座期間限定的巨大空氣建築，命名為「光影幻境」（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

台北中正紀念堂的兩廳院廣場上，搭起了巨大的彩色建築「光影幻境」，今（4月1日）正式亮相！由來自英國的「空氣建築」團隊搭建，長42.5公尺、寬36.4公尺、佔地約850平方公尺（約260坪），設計師表示這是一座「光的容器」，民眾可以走進裡頭，自由躺、坐或漫遊，感受自然光影、幾何圖形、和色彩交會出的迷幻感，活動自4月2日起至21日止。



▲宛如迷宮的迷幻空間，色彩繽紛，也是小朋友的最愛。

「光影幻境」是2019台灣國際藝術節（TIFA）唯一的戶外大型展覽，團隊藝術總監亞倫帕金森(Alan Parkinson) 說，整個結構採用PVC塑膠布手工製作，從剪裁到縫紉都是人工，總共約有1萬件拼組而成，完全是防水材質。由於是十分輕薄的材料，因此民眾進入前需要脫鞋，且盡量避免大動作的滑動、跳躍等。

這座彩色空氣建築命名為「光影幻境」，靈感來自於蜘蛛網，裡頭完全採用自然光，透過陽光穿透不同顏色的布幕、曲線、幾何圖形，呈現出各種色彩及特效。人們進入以後，可以感受在不同強度的光下照射下，時而絢爛、時而迷幻的變化。

▲▼裡頭完全採用自然光，光線穿透不同顏色的布幕、曲線、幾何圖形，呈現出各種色彩及特效。



英國的空氣建築團隊（Architects of Air，以下簡稱AOA）自1992年起，提供多種大型光影建築模型，目前已受邀至超過40個國家，提供3百多萬人沈浸體驗。在巡迴的過程中，亞倫帕金森也發現不同的國家、文化民情差異，也會反映在各國參觀者的互動方式上，例如荷蘭人多半放鬆慵懶，喜歡躺在空間裡；日本人則相當平靜，彼此也會保留私人空間。

共通點是，人們很享受在裝置內有點迷失方向、與外在世界隔離的感覺，他也好奇台灣人會怎麼享受作品。不過他也提到，雖然拍照是必要，但更希望人們不只是「佔據」或「捕捉」空間，還能花點時間「在」空間裡。



▲「光影幻境」靈感來自於蜘蛛網。



▲英國空氣建築團隊藝術總監亞倫帕金森(Alan Parkinson) 。

「光影幻境」目前於台北兩廳院藝文廣場（戶外）展出，主辦單位表示歡迎各年齡層的觀眾來觀賞，可以將它當成一個巨大的彩色空間，隨光影變化找尋最佳拍攝點；也可以當成全家人休假出遊的景點，或者能帶著欣賞建築、藝術的眼光，尋找經典或當代的特色風格；更可以當成一個暫時隔絕外在世界、沈澱思緒的烏托邦。

2019 TIFA空氣建築「光影幻境」

活動地點：兩廳院藝文廣場

平日：12:00-17:00

假日：09:00-18:00

日期：4月2日-21日