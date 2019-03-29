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太魯閣「峽谷天籟琴簫音樂會」　4月27日布洛灣台地登場

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▲台灣知名笛簫演奏家陳中申，1985年以「笛篇」唱片獲金鼎獎最佳演奏獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台灣知名笛簫演奏家陳中申，1985年以「笛篇」唱片獲金鼎獎最佳演奏獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將在春暖花開時節，舉辦「峽谷天籟，琴簫音樂會」，歡迎您到太魯閣國家公園拜訪春天，聆聽琴簫與自然天籟的和聲。音樂會將於4月27日（周六）上午10時30分至12時在布洛灣下台地舉行，邀請到鄭正華、譚寶碩、陳中申3位國際級琴簫大師同台演出。

太管處表示，這次邀請演出的都是享譽國際的音樂家，鄭正華是中裔加拿大籍的音樂家，精通古琴、簫、笛演奏。1984年與來自世界各地二百多位音樂家一起參與「溫哥華民俗節」演出，被選中在「世界著名音樂家演奏會」上笛子獨奏。曾選用加拿大良材自製古琴，被加拿大博物館價購永久收藏。2017年則由草山樂坊於兩廳院演奏廳舉辦，「正華笛簫，琴在台灣」音樂會，由鄭正華及譚卉一起演出，深受好評。

▲台灣知名笛簫演奏家陳中申，1985年以「笛篇」唱片獲金鼎獎最佳演奏獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

太魯閣國家公園管理處在春暖花開時節，舉辦「峽谷天籟，琴簫音樂會」，歡迎您拜訪春天，聆聽琴簫與自然天籟的和聲。

譚寶碩則是著名的洞簫、笛子演奏家及造簫家，也是香港中樂團資深笛子樂師，其洞簫技法綜合傳統和現代手法，形成自己獨特的風格。1987年研究製造出低音洞簫和定調洞簫系列，1993年更製造出一支音樂史上最大的洞簫。

陳中申是台灣知名的笛簫演奏家，1985年以「笛篇」唱片獲金鼎獎最佳演奏獎。由他首演馬水龍作曲的「梆笛協奏曲」入選二十世紀華人經典名曲，並分別由日本讀賣交響樂團及台北市立國樂團伴奏，錄製CD發行全世界。擔任台北市立國樂團指揮20餘年，更與美國國家交響樂團、紐約布魯克林愛樂交響樂團、英國倫敦莫札特樂團、加拿大溫哥華交響樂團等國內外知名交響樂合作演出，也曾多次於太魯閣峽谷音樂節中演出。

太魯閣國家公園管理處表示，春天氣候宜人、景色優美，是拜訪太魯閣的好季節，布洛灣台地四面環山，美麗的山景與自然天籟，搭配取自自然素材製成的笛、簫、琴等樂器的演出，將為您帶來特別的視覺與聽覺體驗。

關鍵字： 太魯閣 峽谷 天籟 琴簫音樂會 布洛灣 鄭正華 譚寶碩 陳中申 古琴

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