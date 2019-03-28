免裝備爽玩！宜蘭山林間的「露營秘境」　還可以免費划船

點評：這種露營好適合懶惰鬼XD

▲那一村主打豪華帳篷和獨立衛浴，不需要準備裝備就可以享受露營的樂趣。（圖／《靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食》提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

想要去露營卻又嫌準備裝備太麻煩、或是不會搭帳篷嗎？現在不用擔心了，只要帶上簡單的行李就可以享受露營的樂趣囉！隱身礁溪山林中的「那一村 Nayi Villa」（以下簡稱那一村），主打豪華帳篷和獨立衛浴，除了能欣賞優美的景色之外，還可以體驗划船、溪邊抓魚、烤肉或是人體滾球等等休閒活動，趕快安排假日帶著另一半或是家人來到這裡放放風吧！



▲那一村隱身山林中，來到這裡你可以先暫時把煩惱放下，讓大自然療癒你的心靈。





▲不管是情侶還是家庭都很適合來那一村放鬆一下。



藏在山林中的那一村環境清幽，被群山圍繞著，和都市的感覺完全不一樣，在這裡你可以沐浴在大自然中，所有的煩惱都可以先拋到九霄雲外。那一村園區占地廣闊，約有18座豪華帳篷，如果你是開車來也不用擔心，因為這裡也有專用停車場，入園後要先到服務中心CHECK IN，之後再由服務人員帶往帳篷。



▲那一村擁有18座豪華帳篷，想來入住可要記得提前預約。



在那一村，除了可以睡的好之外，就連「吃」也一點都不馬虎！店家採取「豪華露營模式」，提供的早餐就和一般飯店一樣為中西式，只是種類選擇比較少，但照樣能讓你吃飽飽；另外，店家也推出「全包式服務」，會幫旅客準備好晚餐，不管你是想吃烤肉或是火鍋都可以。



▲那一村提供中西式早餐，一大早就能滿足你的口腹之慾。



那一村園區內的每個帳篷都擁有獨立衛浴，不管是盥洗用品、拖鞋或是毛巾皆一應俱全，就算已經擺了兩張雙人床也還是有大大的空間可以利用，如果不說還會以為自己是入住飯店呢！此外，更特別的是，帳篷內還附有風扇和電暖器，夏天來就不怕熱，冬天來更不用怕冷，能讓旅客安心休息。



▲帳篷內的盥洗用品應有盡有，就算放了兩張大床空間還是很足夠。



住的和吃的都搞定了，在那一村你也可以玩的很痛快！這裡的划船設施是免費的，開放時間為早上9點到下午5點，你可以坐在獨木舟上享受划船和餵魚的樂趣，餵魚的飼料可至服務中心購買；除了划船之外，那一村還有提供石頭彩繪、植物拓染等等付費DIY活動，如果有想參加記得要在訂房前先告知。



▲那一村提供許多免費的休閒活動，你可以在這裡划船看看風景。





▲除了划船之外，也可以玩玩球，但要記得注意安全。



從白天到夜晚，那一村都會為旅客展現出不同的樣貌，白天你可以盡情欣賞大自然的美妙，到了夜晚，若是天氣夠好，你就能一覽耀眼的星空，是不是該來這裡散散心了呢？

那一村 Nayi Villa

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路8-2號

電話：03－922－1715

＊以上圖片皆由部落客《靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。