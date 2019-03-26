竹子湖不只打卡採海芋！首推「異國風花園餐桌」4/1起搶約

▲2019竹子湖海芋季3月29日開跑。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

可以想像嗎？媲美歐洲的花園餐桌在陽明山就有！竹子湖正值海芋季，賞花、摘海芋已經不稀奇，北市產發局今年結合在地業者，首度推出「花田裡的餐桌」活動，在6星級美景的陪襯下，一邊享用5星級午茶和當季野菜料理，感受一季浪漫饗宴。

▲今年首度推出「花田裡的餐桌」活動。（圖／記者彭懷玉攝）

竹子湖今年2月通過農委會核定為休閒農業區，成為北市繼白石湖、貓空地區後的第3個休閒農業區，也讓竹子湖農民有機會能合法經營民宿、興建觀景平台等，提供給當地休閒產業更多發展空間。

▲北市產發局、北投區農會及湖田社區發展協會在4月1日到4月28日舉辦「花田有約」活動。（圖／記者彭懷玉攝）

產發局表示，「花田有約」主題活動於4月1日開跑，其中「花田裡的餐桌」由「花與樹園藝」、「發現生活園藝」及「財福海芋園」3家農園及古文旻Ku Flower設計團隊，透過花藝設計與自然美景相融合，結合特色早餐、午餐、下午茶，每人收費600至880元不等，凡預約用餐可獲贈海芋造型書箋1份。

▲透過花藝設計與自然美景相融合，結合特色早餐、午餐、下午茶，每人收費600至800元不等。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，「花與樹園藝」海芋園將有「戶外花藝教室」，由花藝老師指導海芋浪漫花冠DIY，採電話預約制，費用每人1000元。

▲竹子湖除了採海芋、拍美照，今年還多了「花田裡的餐桌」等活動。（圖／記者林敬旻攝）

婚紗攝影餐桌則由「花與樹園藝」與「財福海芋田」提供場地，結合花藝設計，讓婚紗業者及攝影愛好者體驗，報名費用一組5人共500元，成功預約場地者將在現場贈新娘捧花1束。

竹子湖休閒農業區「花田有約」

期間：4月1日至4月28日

活動詳洽：北市府產業局FB粉專臺北市產業局-台北饗樂趣及北市府產業局官網。