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斥資60億打造歐風度假小鎮　瑞穗春天酒店董事長全家遷籍花蓮

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▲天成集團旗下瑞穗春天國際觀光酒店，主打高價位「享溫泉遊莊園」，歐風城堡式的建築舉行開幕儀式。（圖／記者王兆麟攝，下同）

天成集團旗下瑞穗春天國際觀光酒店，主打高價位「享溫泉遊莊園」，歐風城堡式的建築舉行開幕儀式。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮縣瑞穗鄉的春天國際觀光酒是天成飯店集團歷時7年、斥資60億元，跨足頂級度假市場的旗艦品牌。4個月試營運後，21日盛大開幕，天成飯店集團董事長張茂松、執行長張東豪、縣長徐榛蔚、議長張峻及多位嘉賓蒞臨剪綵，期盼成為花東旅遊市場的新生力軍，打響瑞穗黃金湯的名號，吸引更多旅客訪花深度旅遊。

記者會現場產官學各界菁英齊聚，共同見證及祝賀春天酒店開幕。縣長徐榛蔚感謝天成集團董事長張茂松將大家的春天都留在花蓮，春天酒店為花蓮觀光產業創下奇蹟，更提升花蓮的觀光能見度，誠摯邀請國內外遊客訪花大口深呼吸，享受人生的春天。

▲天成集團旗下瑞穗春天國際觀光酒店，主打高價位「享溫泉遊莊園」，歐風城堡式的建築舉行開幕儀式。（圖／記者王兆麟攝，下同）

立委蕭美琴（由左至右）、集團執行長張東豪、董事長張茂松、花蓮縣長徐榛蔚開幕合影。

瑞穗春天國際觀光酒店為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅群、親子別墅群、溫泉黃金湯／金色水樂園，並與國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作之複合式頂級度假小鎮。天成飯店集團董事長張茂松表示，興建酒店期間甘苦不在話下，兒子往返台北花蓮300餘次，瑞穗好山好水，擁有極富盛名的溫泉，自己現在已成為正港的瑞穗人，家人的戶口全都遷至花蓮，落地生根，希望能做好口碑，為花蓮創造就業率、回饋社會。

▲天成集團旗下瑞穗春天國際觀光酒店，主打高價位「享溫泉遊莊園」，歐風城堡式的建築舉行開幕儀式。（圖／記者王兆麟攝，下同）

歐風城堡外型亮眼吸睛引發話題不斷。

去年12月試營運以來，歐風城堡外型亮眼吸睛、話題不斷，天成飯店集團執行長張東豪表示，飯店試營運至今平均住房率近40%，超過初期所設定的目標，今年長達9天的農曆春節假期，平均住房率超過80%（平均房價達NT$20,300），近期的228連續假期平均住房率更達95%，緊接而來4月份的清明連假，預估住房率也達95%以上，依市場熱度推估今年6月可達單月損益兩平，年營業額目標為8億元，未來期望年營收上看10億元。

張東豪說，試營運以來客層以家庭旅遊、公司企業旅遊為大宗，目前積極開拓各市場，針對散客、會議度假、展覽及獎勵旅遊等族群進行分眾行銷，搭配相關玩水、泡湯等配套專案，可望避免受淡季或政策影響，持續推升營收成長。第2季也已接獲國際知名車商、媒體公司訂房及展示會訂單，及國內百大企業電話洽詢與預約場勘，預期將開展全新的市場，未來也將著重瑞穗黃金湯的優勢，將尋求與日本有馬溫泉締結姊妹飯店，進行行銷與品牌上的合作，以提升瑞穗溫泉的國際知名度，拓展日本、港澳與韓國等亞洲客群來台度假、蜜月的市場。

關鍵字： 斥資 60億 歐風 度假小鎮 瑞穗 春天酒店 董事長 遷籍 黃金湯 有馬溫泉

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