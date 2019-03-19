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林鐵及文資處「小樹苗的旅行」　邀請民眾搭檜木列車見證文化深耕

翁伊森

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▲▼小樹苗的旅行。（圖／林鐵處提供，下同）

▲▼林鐵及文資處推小樹苗的旅行，邀請民眾共乘檜木列車運送苗木，並在嘉義車庫園區齊力種下樹苗，見證林鐵及文資處致力林業文化的深耕。（圖／林鐵處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，規劃於3月25日辦理「小樹苗的旅行」活動，邀請林鐵沿線周邊學校師生及民眾共乘檜木列車運送苗木，並在嘉義車庫園區齊力種下樹苗，象徵林鐵及文資處自成立以來，不但致力林業文化的深耕，更為林鐵《樹》立傳承的生機。

▲▼小樹苗的旅行。（圖／林鐵處提供，下同）

「小樹苗的旅行」活動開放100位民眾報名，參加活動者可搭乘柴油機關車附掛檜木車廂往返嘉義至竹崎站、聆聽導覽解說，並憑當次乘車票券獲兌換樹苗2株(需自行攜帶乘裝用袋子)，當日自行攜帶植樹工具(鏟子、水桶)者，另加贈林鐵限定蒸汽火車煎餅1份，全程費用每人300元整，物超所值。

「小樹苗的旅行」活動以柴油機關車附掛檜木車廂專開列車，沿途有專業志工老師講解阿里山林業鐵路與嘉義木材之都的歷史風情，仿造1925年日本皇室專用貴賓車的檜木車廂中，散發高雅清淡的檜木香氛，穿梭過市井街道之間，帶民眾回到百年前車站背景。

另有來自竹崎高中的阿里山青年大使，帶領遊客走訪竹崎車站、舊宿舍群等，從不同的視線解讀與認識在地懷舊日式檜木車站。

其後，由學童、民眾與林鐵及文資處人員，每人領取1株樹苗並搭乘列車，啟動小樹苗的旅行，最後在嘉義車庫園區親手植下手中苗木，讓林鐵火車的家增添綠意與生氣。

林鐵及文資處表示，該處自2018年7月1日揭牌成立後，以新思維經營阿里山林業鐵路及周遭林業文化資產，並致力於保存及發揚百年前人類智慧與文化，持續建構及創造專屬當代人類的智慧與文化。本次配合林務局植樹月活動，以小樹苗旅行活動帶入林鐵沿線車站，為嘉義車庫種植桂花綠籬，除綠美化及增添車庫園區之繽紛色彩，也藉由林鐵延伸國土綠網及維護周邊環境生態，同時透過學童及民眾的共同參與，為林鐵《樹》生機。

「小樹苗的旅行」僅售嘉義站至竹崎車站來回車票，票價均一300元/人。本活動自3月20日上午10時至3月22日止開放網路訂票(https://reurl.cc/p3Zrb)或前往嘉義車站或北門車站現場購票。僅有60位名額，額滿為止。相關資訊可至林鐵及文資處官網。

關鍵字： 林鐵及文資處 小樹苗的旅行

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