濶別6年峽谷美景再現！　太魯閣九曲洞今年暑假開放迎賓

▲歷經6年明隧道工程的太魯閣知名景點九曲洞緊鄰立霧溪，可近距離賞危崖深谷，目前已趨完工。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園九曲洞2013年斥資逾4億動工進行明隧道工程、步道設施改善及美化工程，施工期間還是歷經多次天災影響進度，原定1年半的工期延長至6年，太管處表示，2019年工程進度接近完工，確定今年暑假再次開放，民眾可以再次體驗中橫美景天成的震撼。

▲大理石岩壁上的斷層、節理、褶皺等地形，以及在峭壁上絕地逢生的岩生植物，都是值得觀察的重點。是一條大眾化的遊憩步道，和戶外地質教室。

九曲洞隧道1996年開通，實施人車分流，原中橫路段由太管處接管改成人行步道，步道景觀保留當年沿山形鑿路的痕跡，且兩岸山壁距離僅有21公尺，產生上升氣流別具特色。過去因落石意外不斷，6年前營建署北區工程處東工組、太管處分別啟動九曲洞西口明隧道工程、九曲洞步道周邊設施及環境美化改善工程，總經費4億2000萬元。

步道原長1320公尺，目前完成長約700公尺的步道，並避開其中一段易落石區，下切舊公路開闢另一條水景步道，讓遊客更貼近立霧溪谷。昔日九曲洞被譽為中橫峽谷最精華路段，兩岸山壁緊峙，距離僅21公尺，向下俯瞰是湍急溪水，加上大理石岩壁上的斷層、節理、褶皺等地形及岩生植物，宛如是座戶外地質生態教室。

▲九曲洞步道上有梁寒超先生以行書提的「九曲蟠龍」壁刻四個大字。

暑假即將對外開放的九曲洞步道，位於700公尺處的九曲蟠龍，是峽谷中最窄路段，又名一線天，兩岸岩壁逼近，原本全長1320公尺的人行步道，縮短為700公尺，改以西進西出，太管處指出，新開幕的九曲洞步道增設3處明隧道、1處100公尺長的水景步道、落石防護網、公廁及臨時辦公室等設備，安全性大幅提升，不需帶安全帽步行。

太管處副處長張登文說，九曲洞隧道口新設明隧道空間，長度約56公尺，寬度為25.5公尺，為雙向雙車道公路，可提供大客車臨停空間和迴轉空間、6輛小客車車位及數量機車停車位，未來會規畫遊覽車接駁遊客，考量車位有限，自駕民眾則建議至綠水遊憩區停車。