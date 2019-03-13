澎湖水族館4月4日正式開幕　14公尺海底隧道、還能看到鱟寶寶

▲澎湖水族館將在4月4日舉行開幕儀式。（圖／取自《澎湖水族館 Penghu aquarium》臉書專頁，下同。）



旅遊中心／綜合報導

澎湖水族館休館近四年終於在2018年再次對外開放，斥資上億重新整修，並將在4月4日舉辦盛大的開幕儀式，當日現場規劃了無人機揭起開幕儀式，並與俄羅斯國家水族館簽訂雙方合作意向書，促進海洋生態保育的國際交流，還有當地樂團演出。

▲以玄武岩打造的特殊造景。



重新開幕後的澎湖水族館，全新規劃成淺海沿岸生態、珊瑚礁海域、大洋生態、特展區四個展示區以及長達14公尺的海底隧道，結合特殊地質玄武岩、咾咕石牆、仙人掌等景觀，淺海沿岸生態將西吉藍洞景觀做入通道中，身歷波濤洶湧的浪擊音響，讓人有置身大海裡的錯覺。

▲海底隧道。



澎湖水族館是一座兼具歷史與教育意義的水族館，一棟碧綠色屋瓦搭配灰白色牆身的澎湖水族館，一樓為濱海生態、礁岩池、大洋池生態區，以及長達14公尺的拱型海底隧道；二樓為特展區、水母區，另外館外有一座涼亭式觀景台，可遠眺員貝島、近看潮間帶和澎湖水族館波浪堤防。

▲特殊打卡點大白鯊。



此外，在地球上存活四億年之久的活化石「鱟」（ㄏㄡˋ）在水族館內也可以看見，鱟近幾年因為棲息地遭到破壞數量越來越少，水產試驗所澎湖海洋生物研究中心也正積極復育與保護中，水族館內二樓的寶寶房還可看到珍貴的小鱟寶寶們。

這次開幕活動，在開幕當天早上，邀請到澎湖當地馬公國中音樂班的管絃樂團與MUSIC DREAMER樂團，4／4日至4／6日三天開幕期間，分別於早上10點與下午2點在館內演出。門票部分白沙鄉居民與6歲以下兒童皆免門票，適合一家大小出遊，炎炎夏日還能躲進海生館吹個冷氣。

＊澎湖水族館

地址：台灣澎湖縣白沙鄉岐頭村58號

交通資訊：

馬公機場：澎21鄉道街202縣道，右轉203縣道往白沙方向，於澎9鄉道向右轉。

馬公港：民福路前往馬公的新生路/205縣道203縣道往白沙方向，於澎9鄉道向右轉。

公車：馬公總站搭藍線-外垵線（馬公-外垵）至岐頭水族館站。



費用：大人全票300元；愛心票（65以上長輩澎湖縣民、澎湖縣居民）150元；優待票（適用於學生、軍、警身份，

購票時請出示有效證件）210元；免費票（白沙鄉居民、6歲以下兒童）

