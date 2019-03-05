粉嫩風暴來襲！盤點東京6大賞櫻名所　芝公園還可賞鐵塔美景

點評：嗚嗚我也好想去日本賞櫻喔～



▲旅客在芝公園可以同時觀賞夜櫻美景和東京鐵塔。（圖／樂天旅遊提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



旅遊中心／綜合報導

一年一度的日本櫻花季即將粉嫩來襲！根據日本氣象株式會社最新公布的櫻花盛開預測表，高知、福岡可望領先全日本於3月中旬開花，而作為台灣旅客赴日旅遊勝地的東京，櫻花開花日期將比往年早些，預計在3月21日開花、28日左右盛開。對此，樂天旅遊就公佈「2019東京6大賞櫻名所」，好讓網美網帥們能夠盡情賞花與拍照打卡！

1.「目黑川夜櫻」文青最愛的賞櫻勝地

目黑川全長8公里，其中約4公里的河川兩岸種植近800棵櫻花樹，大部分為染井吉野櫻，花朵剛綻放時是淡紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白；除了賞櫻外，目黑川沿岸還開了許多咖啡廳與商店，另外，到了晚上，雪洞燈籠會倒映在河面上、飄蕩出粼粼波光，營造出夢幻的浪漫氛圍。



▲目黑川是東京相當知名的賞夜櫻景點。



2.「千鳥淵公園」集結櫻花、綠道及划船樂趣的約會勝地

千鳥淵公園擁有170棵櫻花，花種包括染井吉野櫻與日本山櫻；每年櫻花祭，千鳥淵公園綠道除了有櫻花與燈飾點綴，園內划船場也將在夜間開放營業，而在花季尾聲時，櫻花花瓣會掉落於河面，並呈現粉色小河的景緻，別具特色。



▲到了櫻花祭，千鳥淵公園的划船場就會在夜間開放。

3.「濱離宮恩賜庭園」擁有多樣櫻花特殊品種的古蹟庭園

建於江戶時代的濱離宮恩賜庭園，不僅是國家級古蹟名勝，也是擁有「潮入之池」（引進海水的水池）與兩處獵鴨場的日式庭園。園內種植約100棵櫻花，從常見的染井吉野櫻、日本山櫻到御衣黃櫻與鬱金櫻等特殊品種應有盡有，而且因為各品種的花期不盡相同，整體賞櫻期較長。



▲濱離宮恩賜庭園擁有多樣櫻花特殊品種，整體的賞櫻期也比較長。

4.「池上本門寺」幽靜的古老寺院與櫻花相襯

池上本門寺是全日本日蓮宗派最重要的寺院之一，更以關東最古老的五重塔而聞名。池上本門寺同時也是賞櫻名所，擁有400棵櫻花，毗鄰寺院的大田區立池上會館則可以同時欣賞五重塔與櫻花美景，為值得造訪的眺望景點。



▲池上本門寺是關東知名的大寺院，院內擁有400顆櫻花樹，還能欣賞五重塔美景。

5.「代代木公園」位於東京市中心的賞櫻室外桃源

這座綠色公園坐落在東京市中心，雖緊鄰原宿鬧區卻擁有遼闊空間與清淨氛圍，擁有近700棵櫻花，另園內的中央廣場也值得一訪，除了能坐在草皮上賞櫻外，寬廣的開放空間還不時擁有街頭音樂表演。



▲代代木公園是緊臨東京鬧區的絕佳賞櫻景點，有時候還有街頭音樂表演。

6.「芝公園」可以同時欣賞東京鐵塔與夜櫻

芝公園是日本最古老的公園之一，園內有大約140棵櫻花，可以同時觀賞東京鐵塔與夜櫻，是當地上班族下班後的人氣散步景點；不管是白天或夜晚，櫻花與東京鐵塔的相映美景都很浪漫。