反毒聯盟二部曲即將開拍！參加臉書活動抽機票抵用券

圖、文／七逗旅遊網 提供
權可易資訊股份有限公司日前和警政署合作，拍攝微電影─2019反毒英雄聯盟首部曲《真愛你我 歲歲平安》，除了令人省思反毒的重要性，未完待續的精彩劇情也讓人期待不已，網友紛紛敲碗求續集！為滿足廣大網友的期待，權可易資訊公司和警政署決定開拍反毒英雄聯盟二部曲，這次，微電影的結局、二部曲的男女主角由您決定！只要上權可易資訊公司旗下的機票比價平台「go票機」粉絲專頁參加活動，就有機會抽中價值2萬元的機票抵用券，及其他超過100個的豐富獎項！
▲權可易資訊股份有限公司和警政署合作，拍攝反毒英雄聯盟微電影，首部曲大受好評，二部曲也即將開拍。（圖／go票機提供）
《真愛你我 歲歲平安》微電影上線後，成功吸引學生族群的關注，使反毒議題在校園間引起更多討論，並獲得許多好評，影片在友台的網站與NPA 署長室的YouTube 瀏覽量合計已逾70萬，更獲得超過9000個讚！同時在NPA 署長室臉書上累積超過2千個讚，網友們也積極分享，分享次數已經超過800次。微電影溫馨的劇情也讓網友們相當肯定，並要求盡快加拍續集。您是不是也非常好奇最後的結局是什麼？不妨上go票機臉書粉專，和大家分享您最滿意的結局，或心目中的二部曲最佳男女主角名單！即日起至3/19，到go票機臉書粉專參加活動，不僅能為反毒議題盡一份心力，將這部反毒影片分享給更多人觀賞，還可以參加超好康的抽獎活動！只要跟著以下步驟，就符合抽獎資格：
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▲參加抽獎，有機會抽到機票抵用券，飛到國外享受美好的假期！（圖／shutterstock.com提供）
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