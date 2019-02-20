舉世獨二、全國唯一的蘇澳冷泉　拚暑假「開泡」

▲▼「天下第一泉」美譽的宜蘭蘇澳冷泉，暑期旺季前全面「開泡」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「天下第一泉」美譽的宜蘭蘇澳冷泉，目前仍再造中，原訂2018年底完工，因變更設計造成工期延宕，蘇澳鎮公所20宣布，冷泉工程2019年6月前就能完工試營運，暑期旺季前全面「開泡」。

蘇澳鎮公所表示，蘇澳地下水充沛，高壓地下水經過石灰岩地層，融入二氧化碳後湧出地表，成為世界「唯二」的冷泉。

但開放民眾泡湯的蘇澳冷泉公園，1996年興建至今逾20年，2015年鎮公所投入經費改建，但期間變更設計導致工期延宕，引起周邊店家抱怨，鎮公所20日宣布，冷泉可在2019年6月前完工試營運，暑假旺季全面開放。

鎮長李明哲強調，冷泉是蘇澳觀光命脈，但工程歷經2年多還未完工，確實造成觀光人數下滑；他2018年上任後已要求廠商不得再延宕工程，目前實際進度已達70％。

李明哲指出，冷泉溫度約22度，過去冬季是旅遊淡季，但改建完成的冷泉公園，新增個人湯屋，還另外開闢溫泉用水供泡湯，一改過去冬季遊客大幅減少情況。

另外保持大眾池、新增綠園開放休息空間、冷泉文化交流館、並規劃進駐相關商店供遊客遊覽、飲食。冷泉公園完工營運後，將重新扮演觀光發展火車頭角色，為蘇澳鎮注入周邊景點活化新能量。